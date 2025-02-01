泰籍移工大年初一走高屏溪攔沙壩捕魚落水 遺體今天尋獲

屏縣消防人員今天尋獲落水失蹤的泰籍移工，但已無生命徵象。（屏縣府消防局提供）

2025/02/01 11:59

〔記者羅欣貞／屏東報導〕大年初一（1月29日）有2名外籍移工到高屏溪準備捕魚，其中1名泰國籍男移工落水失蹤，屏縣消防局連日動員搜尋，今天初四（2月1日）上午透過無人機發現溺水者，10時20分拉上岸已無生命徵象。

屏縣消防局表示，29日下午3點27分受理高雄市119轉報高屏溪流域高屏大橋附近溺水失蹤案，據報現場為2位外籍移工從高屏溪高雄端走攔沙壩要到屏東端捕魚，其中一名45歲泰國籍男性移工不慎落水失蹤，請求協助。

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屏縣消防局據報後立即出動第一大隊、特搜大隊、屏二、屏東、長治分隊、義消特搜隊等單位搜尋，至昨天大年初三（31日）仍未尋獲，今天（2月1日）持續展開搜尋行動，上午傳出尋獲消息。

屏縣消防局表示，今天出動了屏東、屏二分隊、特搜及第一大隊共計4車12人，以及1艘救生艇、2架無人機前往搜救，現場指揮官為第一大隊長陳昆武；9時33分無人機發現溺水者，10時20分拉至岸上已無生命徵象，後續交由警方處理，此次搜救共計出動16車、36人、3艇、6架無人機。

屏縣消防局連日動員搜尋。（屏縣府消防局提供）

屏縣消防局出動無人機搜尋。（屏縣府消防局提供）

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