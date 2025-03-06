這週冷到週六！週日起有望回暖 下波鋒面生成時間曝

未來一週溫度趨勢。（圖由中央氣象署提供）

2025/03/06 11:14

〔記者林志怡／台北報導〕入春後乍暖還寒，中央氣象署指出，接下來幾天將是「先冷後暖」的天氣，今日至週六各地氣溫仍偏低，且有較明顯的降雨，靠近週末後，雨區逐漸縮小至基隆北海岸、宜蘭等迎風面地區，週日起至下週三氣溫持續回升，且各地大多轉為多雲到晴的好天氣，白天氣溫可回升至26度左右。

中央氣象署科長林伯東說明，今日至週六持續受到大陸冷氣團影響，各地氣溫偏低，今日北部白天氣溫約16度，中南部、花東地區則可維持在20度以上，明日清晨北部地區則有14度左右的低溫，中南部、花東地區氣溫約在16度。

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林伯東指出，台灣在此期間同時受到華南水氣影響，各地感受濕冷，中部以北、宜蘭、花蓮地區有雨，尤其山區及迎風面的基隆北海岸、宜蘭地區降雨較明顯，明日雖雲系遠離台灣，但仍有水氣殘留，西半部地區仍有機會降雨，但雨勢較今日減弱，週六後則僅有北部、東北部等迎風面地區有雨。

此外，林伯東表示，週日後因冷空氣減弱，台灣轉為偏東風至東南風的環境，各地氣溫持續回升至下週三，屆時各地白天氣溫可回升至26度左右，但日夜溫差較大，北部、中南部地區入夜至清晨低溫仍僅有18度左右，花東地區低溫則落在20度上下。

林柏東說，週日起，因水氣減少，降雨區域較集中在東半部、基隆北海岸地區，花東地區、零星山區也有機會出現降雨，在此期間中國地區也會有新一波鋒面建立，但下週四後是否影響台灣，還有待觀察。

近3日降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

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