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    高雄工人遭殺棄屍相驗 家屬怒：工頭欠錢殺人「有夠殘忍」

    高雄工人遭殺棄屍案相驗，家屬憤怒指工頭欠錢殺人「有夠殘忍」。（記者黃良傑攝）

    高雄工人遭殺棄屍案相驗，家屬憤怒指工頭欠錢殺人「有夠殘忍」。（記者黃良傑攝）

    2025/02/01 10:00

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄工人遭殺棄屍案今（1）日上午9時相驗，死者女兒見父最後一面傷心欲絕，家屬質疑兇嫌施男預謀殺人，不滿兇嫌只為了一天半工資3000元，將死者騙至他處殺害，沒給工資還殺人「有夠殘忍」！

    死者的女兒、妹妹都趕來見最後一面，協助警方相驗、調查，妹妹表示，工頭欠工資錢就好，為何要將他殘忍殺害，害家人過年沒法團聚，非常殘忍、可惡！家屬懷疑兇手預謀殺人，不然，可以在保齡球館外付工資，或說清楚，為何要將他載往別處。

    警方持續追查施嫌涉案動機，並搜尋犯案兇刀，是否有預謀殺人？警方表示不排除任何可能，家屬另表示死者並未如外界所傳分屍，至於致命傷仍待調查，初步研判死者失血過多致死，另脖子有一明顯刺入傷。

    據了解，死者脖子上價值約20萬元的金項鍊不翼而飛，家屬懷疑遭兇嫌搶走，據悉兇嫌施男負債累累。

    方姓建築工人於除夕前失聯，家屬懷疑遭遇不測報警，警方查出他被工頭施姓男子帶走，1月31日在南投草屯查獲施男，再聯合警方至屏東縣滿州鄉找到屍體，確認方男遇害並遭棄屍，初步懷疑雙方因工資起爭執遭殺害。

    據了解，死者方男（61歲）被殺害的地方在鳳山區一處民宅，兇嫌施男先將方姓工人載往鳳山區一處空宅，再將他砍死後，載往屏東縣滿州鄉山區棄屍，兇刀疑似被扔棄山下，警方正地毯式搜尋犯案兇刀。

    死者最後身影曝光。（圖由民眾提供）

    死者最後身影曝光。（圖由民眾提供）

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