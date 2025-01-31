竹東三環幫角頭命案 檢方聲押6人獲准

竹東三環幫角頭命案，新竹檢方聲押6人獲准。（資料照）

2025/01/31 13:23

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕涉嫌新竹縣竹東三環幫角頭劉憲治槍擊命案的5名嫌犯，分別自日本、泰國押解回台後，新竹地檢署專案檢察官今天凌晨完成複訊，向新竹地院聲請羈押禁見5人，新竹地院中午全部裁准。

全案目前已有6名嫌犯遭羈押禁見。據了解，嫌犯多人疑透過錄影方式，將犯罪自白影片交給律師後，再由律師交給檢警專案小組，希望爭取自首減刑，但仍須由院檢做最終認定。

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檢察長陳松吉為迅速釐清案情，責成主任檢察官蔡宜臻及檢察官吳柏萱、沈郁智、陳芊伃等人組成專案小組，指揮刑事警察局偵二大隊、電偵大隊、新竹縣刑大、竹東分局、新竹市刑大等單位，全力追緝涉案人員。專案團隊迄已陸續向新竹地方法院聲請羈押禁見郭姓、姜姓、邱姓、簡姓、溫姓、范姓等6名犯嫌並經法官裁准羈押禁見。

檢方表示，本次專案行動迄今業已動員警力300餘人次、傳訊14名相關證人、調閱500餘支監視器畫面並扣得車輛3部、手機6支、子彈彈頭等證據，務求抽絲剝繭還原案發經過；此外，為追緝逃逸犯嫌，專案團隊更派員遠赴國外，成功將犯嫌帶同歸案。

新竹縣竹東鎮北興路一家飲料店24日晚間發生三環幫會所遭突襲，三環幫角頭劉憲治中槍中刀當場送醫不治，5名兇嫌經由郭姓小弟接應，當晚全數潛逃出境，26日郭男從澳門被策動返台，其餘5嫌也在29日晚間，陸續經由日、泰從松山機場、桃園機場返台。

據了解，當天5人行兇後，隨即逃竹市水利路棄車，並由郭姓小弟接應逃亡，5人各自分開且陸續搭機出國，25日在柬埔寨會合，因5人身上現金不夠，加上國外無人接應，最後4人轉飛日本，1人轉飛泰國。潛逃至澳門的郭男經押解返台後，檢方認為他涉犯殺人罪嫌疑重大並有逃亡、湮滅證據之虞，28日向新竹地院聲請羈押禁見獲准。

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