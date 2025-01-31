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    大霸尖山女山友失聯4天僅尋獲裝備 專家分析嘆「不樂觀」

    女山友足跡明顯往溪谷方向。（翻攝劉崑耀臉書）

    女山友足跡明顯往溪谷方向。（翻攝劉崑耀臉書）

    2025/01/31 12:24

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕新竹縣再傳登山失聯意外！1名女性山友隨隊攀登大霸尖山失聯，搜救人員搜救4天，僅發現她的背包及帳篷等物品。台灣樂山協會山域搜救隊教練劉崑耀日前加入搜救行列，直言女山友拋下救生物品、下切溪谷是犯了大忌，儘管搜救持續但狀況不樂觀，只能祈禱奇蹟出現。

    5名登山客本月25日從尖石鄉鎮西堡登山口出發行經南馬洋山，準備前往大霸尖山再從九九山莊下馬達拉溪登山口，其中1名葉姓女山友因腳程跟不上失聯，搜救人員27日展開搜救，僅發現葉女的背包及衣物和帳篷，但不見手機，由於位在海拔近2千公尺的山區已佈滿白雪，夜間氣溫更降到0度以下，情況並不樂觀。

    對此，劉崑耀31日在臉書發文表示，「重裝人包分離是登山大忌，下切溪谷更是難以脫身」，「重裝可以保命，不知道迷途者為何要拋棄裝備，只帶走手機」。他透露，現況是「尋獲迷途者背包，發現足跡下切溪谷」。

    劉崑耀並稱，目前當地正在下冰霰，搜救情況非常不樂觀，只能祈禱奇蹟出現，搜救人員用生命拯救生命，冰雪地搜救，且「迷途者最後傳出手機的截圖，知道偏離但不知道修正回到路徑上」。

    劉崑耀特別提醒有意登山的民眾，「登山請慎選隊友，切記重裝不離身；熟練定位導航，強化自保能力」。

    女山友未攜帶背包、衣物和帳篷，只帶走手機。（翻攝劉崑耀臉書）

    女山友未攜帶背包、衣物和帳篷，只帶走手機。（翻攝劉崑耀臉書）

    女山友最後傳出手機的截圖，顯示已偏離但未修正返回路徑。（翻攝劉崑耀臉書）

    女山友最後傳出手機的截圖，顯示已偏離但未修正返回路徑。（翻攝劉崑耀臉書）

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