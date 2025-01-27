假冒敘利亞醫官誆騙錢財 花蓮新城警方逮車手

花蓮縣警局新城警分局查獲女姓車手，協助詐騙婦人新台幣16萬2560元。（新城警分局提供）

2025/01/27 12:53

〔記者游太郎／花蓮報導〕陳姓婦人向花蓮縣警局新城分局報案指稱，在臉書認識1位自稱敘利亞軍醫，謊稱想退伍，須付單位的將軍5000美元，婦人幫忙付了新台幣16萬2560元給女車手，又被要求須再支付新台幣20萬元，婦人始驚覺受騙報案，警方逮捕車手後，查出受詐騙集團指示假冒代理人領取現金，訊後依刑法詐欺罪移送花蓮地檢署偵辦。

新城警分局指出，假冒的敘利亞軍醫向婦人謊稱上次的恐怖攻擊造成大量醫護人員死亡，且家中還有女兒要照顧，婦人聽後勸他退休，這名網友就傳了將軍的電子信箱，婦人佯稱是軍醫的妻子與將軍聯繫，將軍表示若要提早退休，需要律師費及手續費共計5000美元，婦人表示願意幫忙支付，將軍便說會派代理人去取，婦人與代理人黃姓女子在花蓮火車站見面，將美元換成新台幣16萬2560元交付。

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假冒的將軍表示還需要手續費、機票費、疏通費用，要陳姓婦人再付新臺幣20萬元，婦人覺得有異於是上網查詢，發現這是常見的詐騙手法後至派出所報案。

婦人向警方告至面交的時間地點，員警在交付款項時，當場逮捕黃姓車手，經查黃姓女子受詐騙集團的指示，假冒代理人領取現金，訊後依刑法詐欺罪移送花蓮地檢察署偵辦。

新城警分局表示，日前和平地區也查獲假交友真詐騙的案件，呼籲民眾網路交友時，若遇對方要求借錢或投資時，應記住匯錢免談的觀念，切勿輕易將錢財隨意給他人，民眾可利用警政署165全民反詐網所推出的「打詐儀錶板」，可以簡明的圖表呈現全國及各縣市的詐騙現狀與打詐成果，讓民眾能快速掌握最新情形，有效降低詐騙風險。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

自稱敍利亞上將，以中文簡訊詐騙婦人。（新城警分局提供）

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