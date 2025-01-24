中國公安進駐台中？詐團疑「出國深造」學中國口音 專騙在日華人

曾姓男子為首的詐騙集團以台中某大樓為基地，假扮中國公安欺騙在日華人得手數千萬元。（民眾提供）

2025/01/24 11:25

〔記者黃佳琳／高雄報導〕曾姓男子為首的詐騙集團以台中某大樓為基地，指派疑似曾「出國深造」的成員，假扮中國公安欺騙在日華人，甚至還會穿著公安制服開視訊取信被害人，導致多名華人受騙，失金高達數千萬元，刑事局南部詐欺偵查中心獲報逮捕曾男4人，訊後移送台中地檢署，檢方聲押4人獲准。

南打指出，涉及另起詐欺案被發布通緝的曾姓男子（32歲）以台中為根據地，向某大樓承租3間套房後，架設詐欺機房，以線上協作方式，假扮中國公安大量發話給在日的華人，以「有違禁品遭上海海關攔下，未依指示報案將會被日方驅逐出境」等具威脅性說詞進行恐嚇。

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為了取信被害人，曾男指派疑似曾「出國深造」，在東南亞與中國詐團接觸過的紀姓、張姓及洪姓成員，藉著他們熟練的中國口音，再穿上中國安公制服，以視訊取信被害人，被害人在恐慌之下只好配合匯款，殊不知電話彼端受理報案的竟是「假公安」。

南打獲報後遁開追查，去年12月底陸續逮捕曾男等4人到案，並查扣手機26支、黑莓卡、針孔攝影機1台、點鈔機、假公安制服、現金160萬2400元及自小客車2輛；警方估算，該機房成立約一年，採居家辦公、線上協作模式進行犯罪，已詐騙多名華人得逞，其中還包含台籍被害人，不法獲利高達數千萬元，訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌解送台中地方檢察署偵辦，檢方複訊後對曾姓主嫌等4人聲押均獲准。

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