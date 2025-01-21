清查寶林茶室粿條上下游供應鏈 檢：在A13店受到污染

偵結寶林茶室案偵結，本檢起訴負責人黎仿軒等5人。（資料照）

2025/01/21 13:15

〔記者王定傳／台北報導〕台北地檢署今日偵結寶林茶室案，起訴負責人黎仿軒等5人，檢方經全面清查粿條上下游供應鏈，包括製造商、下游盤商等7間下游廠商，及使用相同粿條的寶林茶室饒河店、饒河店廚師住處等，採檢相關食材檢體、環境檢體，均未檢出唐菖蒲柏克氏菌椰毒病原型或邦克列酸，僅在寶林茶室A13店代班廚師胡清富手部及糞便檢出邦克列酸陽性反應，足以認定粿條是在寶林茶室A13店內受邦克列酸污染。

檢方調查，寶林茶室A13店使用的粿條，是由「大粄城食品有限公司」委由「益弘食品有限公司」製造，以「大粄城食品有限公司」名義販售，經下游盤商「天璽麵店」供應予寶林茶室A13店。

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檢方調查，進出貨流程為大粄城食品公司於上午4時許，將未拆封粿條以常溫運送至天璽麵店，天璽麵店暫時冷藏保存，再於當日9時許，以常溫分別送至寶林茶室A13店與饒河店；天璽麵店運送粿條至寶林茶室A13店與饒河店車程約30至50分鐘內完成交貨。

檢方認為，寶林茶室A13店進貨的粿條，外包裝標示保存方式為「常溫保存（開封後請立即冷藏保存）」，在未拆封情況下可以常溫保存；而寶林茶室饒河店所使用粿條來源及運送方式均與寶林茶室A13店相同，惟饒河店使用的粿條經採檢送驗結果，未檢出邦克列酸，且唐菖蒲柏克氏菌椰毒病原型呈陰性，加上寶林茶室饒河店無中毒個案通報，因此，足以排除粿條在運送過程中遭受污染可能。

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