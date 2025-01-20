徐巧芯大姑夫妻涉助詐團洗錢 劉向婕一審判刑10年、杜秉澄15年

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕一審判刑10年。（資料照）

2025/01/20 16:07

〔記者張文川／台北報導〕國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、杜秉澄夫妻（在押）及助理吳沂珊，與友人林于倫等4人，涉協助詐騙集團將贓款洗錢轉換成虛擬貨幣，洗錢2700萬餘元，被依加重詐欺、洗錢、組織犯罪等罪起訴，台北地院今宣判，將劉向婕判處10年徒刑，杜秉澄15年，林于倫8年，吳沂珊6年。可上訴。

劉向婕、杜秉澄夫婦目前仍被收押禁見，今日提解到庭聆判；2人羈押期限至2月16日，確定在看守所過年。劉向婕是徐巧芯丈夫、台中市研考會主委劉彥澧的姊姊。

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台北地檢署起訴指控，36歲杜秉澄，招募林于倫提供名下的東霖公關顧問公司帳戶，作為其水房的洗錢帳戶，指揮劉向婕、林于倫、吳沂珊以現金提領、跨行轉匯、將台幣換為虛擬貨幣等方式，回存至前端詐騙水房指定的電子錢包，營造交易虛幣的假象，助詐團洗出贓款。

檢方起訴認定，杜、劉夫妻從中獲取3%利益、林于倫抽成1%，吳沂珊領月薪3萬元。杜劉集團總共為詐團洗錢2701萬餘元，遭詐騙的被害人多達167人，其中已有53人報案提告。

檢方去年3月發動搜索，聲押杜、劉、林3人獲准，去年7月起訴4人，移審北院之後，杜、劉夫婦被續押迄今，林于倫50萬元交保。

北院審理期間，杜秉澄、劉向婕皆只承認刑責較輕的洗錢罪，不承認組織犯罪、加重詐欺罪，林于倫否認犯罪，辯稱是被杜秉澄利用和欺騙，吳沂珊則是全盤認罪。全案於去年11月29日辯論終結，今天宣判並追徵沒收未扣案的杜、劉夫婦犯罪所得68萬餘元、林于倫22萬餘元、吳沂珊9萬餘元，以及4人共同的洗錢金額2188萬餘元。

劉向婕丈夫杜秉澄一審判刑15年。（資料照）

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