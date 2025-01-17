執行死刑救民進黨民調？ 黃謀信：絕無政治考量

法務部次長黃謀信。（資料照）

2025/01/17 11:11

〔記者王定傳／台北報導〕法務部昨執行死囚黃麟凱死刑令，法務部次長黃謀信今上午參與法務部卸、新任高階主管及檢察長交接典禮接受訪問，有媒體詢問，外界質疑法務部這次執行死刑是為了救民進黨民調？黃謀信說，法務部執行死刑是依刑事訴訟法及執行死刑規則執行，這是一個刑事執行案件，絕無政治考量或因素，法務部立場就是按照法律、憲法判決意旨依法執行。

媒體提問昨晚執行死刑過程是否順利？法務部次長黃謀信表示，昨晚執行過程，是由高檢署檢察官率同法警，依據監獄行刑法規定執行，一切依法執行。

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另有媒體詢問昨晚執行時間原本傳聞是昨晚9時，為何改到10時？黃謀信則表示，整個執行過程不可能預判會在哪個時間點執行，執行死刑是依照檢察官就受刑人相關執行程序進行，並無預定特定時間。

關於黃麟凱是否有留遺言？黃謀信則表示，依據監獄行刑法等規定，死刑受刑人可以留遺言，但遺言不公開。

至於目前其他36名死囚部分，黃謀信表示，依照憲判見解，必須要由檢察總長依照憲判相關規定進行審核，法務部尊重最高檢察署檢察總長的審核，一切要等檢察總長審核完畢後，若有不符合非常上訴事由，報請法務部後，法務部才會依法接續處理。

黃謀信表示，這36名死囚的各審判決評議簿有無一致決，須由檢察總長進行相關審核與調查，評議簿是否有一致決或遺失情形，須由檢察總長做最後審查。

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