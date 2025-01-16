北市萬華警再清剿西昌街流鶯 逮7對男女和女負責人送辦

警方進行破門攻堅。（記者劉慶侯翻攝）

2025/01/16 10:30

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警萬華分局鑑於西昌街一帶流鶯猖獗，14日凌晨結合北市特勤中隊進行取締，查獲7對名正在從事性交易的賣春女與男嫖客，及何姓女負責人和正待客的賣春女郎。由於其中有多名賣春女為外藉人士，警方全案依法移送偵辦，或送往移民留置等候遣返。

北市萬華區西昌街一帶，經常可見外籍賣春女四處街頭攬客，一旦和嫖客對方眼，便就近帶往租賃的套房進行性交易。至於姿色較佳且年輕的女子，有時則是變身成「一樓一鳳」模式，由應召站負責帶客。

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萬華分局經過蒐證，鎖定50歲的何姓婦人專門在幕後指揮外籍賣春女郎，在萬華區西昌街上攬客，並且媒介外籍女子從事賣淫、色情行為。

警方13日晚上10時許，由萬華分局組合警力、北市刑大特勤中隊、移民署北區事務大隊北市專勤隊、台北憲兵隊等單位集結，於翌日凌晨持捜索票執行搜索拘提。

警方逐層搜索，在各樓層查獲有9名女子，其中7名正在與男客發生性交易，另逮捕何姓婦人及1名在候客的女郎。警方當場將人帶回派出所，並且查扣手機、保險套以及潤滑液等證物。

警訊後，將9女7男依照社會秩序維護法開罰，另外何姓女子等7名工作人員則依照妨害風化罪嫌送辦。

警方表示，現場有部分賣淫女子為外籍人士，也由移民署負責清查是否有逾期居留，另外在台灣涉及賣淫的部分，也將依照規定遣返回國。

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