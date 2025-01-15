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    傳「啪啪」錄音檔給前女友 男炫爽交新歡噴3萬

    黃男傳與新歡啪啪錄音檔給前女友，被判支付精神慰撫金3萬元。 示意圖。（情境照）

    黃男傳與新歡啪啪錄音檔給前女友，被判支付精神慰撫金3萬元。 示意圖。（情境照）

    2025/01/15 19:40

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕黃姓男子與女子小美（化名）分手後，傳送性愛錄音檔報復；小美主張遭竊錄、致她身心俱疲，告黃男涉犯妨害秘密罪，提民事求償。刑事部分，錄音檔中的女聲並非小美，黃男獲不起訴；但民事部分，法官認黃男的行為已侵擾小美的生活私領域，判黃男應支付小美3萬元。

    小美前年7月間深夜收到前男友黃男傳來一段17秒鐘錄音檔，點開一聽，竟出現呻吟與皮肉撞擊聲，還有男聲「可以嗎？」、「還要再大力點嗎？」及女聲回答「可以」。

    小美主張黃男未經她的同意，竊錄2人性愛音檔，報警提告黃男涉犯妨害秘密罪，也提民事侵權行為損害賠償告訴，向黃男求償20萬元精神慰撫金。

    黃男坦承傳送性愛錄音檔給小美，但錄音檔中的女聲並非小美，是他新認識的女性，而且有經對方同意錄音，目的是為了報復小美在與他交往期間劈腿。

    刑事部分，經苗栗地方檢察署偵查，發現錄音檔錄製時間為2人分手之後，音檔中女聲只有「可以」2字，不符送聲紋鑑定至少40字要件，無法證明女聲為何人；另外，小美也指稱2人分手後就沒有發生性行為。檢方認黃男罪嫌不足，不起訴。

    但民事部分，苗栗地方法院審理認為，雙方既已分手，黃男擅自將其與他人性行為過程錄音檔傳送給小美，顯已侵擾小美個人生活私密領域，致小美精神痛苦，審酌雙方身分地位、教育程度、經濟能力等一切情狀，判黃男應支付小美3萬元。

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