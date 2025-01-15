6越南籍移工組車手團 幫詐團提款近千萬被起訴

桃園檢警破獲越南籍移工組成的車手團，逮獲6人起獲219萬元現款等贓物。（記者余瑞仁翻攝）

2025/01/15 15:54

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園地檢署指揮桃園市警局桃園分局破獲越南籍弄姓、阮姓等6名移工組成的車手集團，追出該車手團由弄姓男子指揮另5名移工，於去年9月在短短25天內分持提款卡為幕後詐騙集團提領近千萬元贓款，經檢警逮獲6移工，檢察官偵訊後均聲請羈押獲准，今（15）日偵結將6名移工起訴，並分別具體求處5年以上徒刑。

檢方指出，全案由桃檢檢察官吳柏儒指揮桃園分局偵辦，檢警於去年9月間，接獲檢舉有外籍移工組成車手團與詐騙集團合作，四處當小蜜蜂持提款卡為詐團提領騙款，警方追查鎖定該車手團由弄姓越南籍移工為首，吸收指揮2名阮姓及甯姓、范姓、鄧姓同鄉犯案。

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檢警調查，該車手團幕後的詐騙集團以虛構高報酬投資方案吸引不特定國人投資，誘使被害人將投資的錢匯入指定金融帳戶，再由該越南籍車手團四處至ATM提領贓款製造斷點，抽取高額報酬後將現款交付幕後詐團，短短25天內就提領近千萬元，受害民眾達104人。

檢警追查鎖定該車手團據點，去年9月27日破獲及據點逮捕弄男等6名移工，起獲金融卡50張、手機、電腦、讀卡機、點鈔機及現款219萬餘元，移送檢方複訊後由檢察官向桃園地院聲請羈押獲准，檢察官今偵結依詐欺、洗錢等罪嫌將車手團6名越南籍男子起訴，均具體求處5年以上重刑；檢警並持續追查幕後詐團成員。

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