女高中生課業壓力太大逃家 男友幫暪GG了

17歲女高中生小芳（化名）疑課業太大逃家，陳姓男友幫忙掩護被判刑8月。示意圖，非新聞當事人。（資料照）

2025/01/14 15:56

〔記者黃佳琳／高雄報導〕17歲女高中生小芳（化名）疑似課業壓力太大，她不想上學，陳姓男友鼓勵她「出來走走」，小芳不告而別逃家，陳男為了「穩住」芳爸，竟傳訊給芳爸謊稱「你女兒根本不在我身邊、我是一個人」等，但2天後就被警方尋獲，陳男被法官依和誘未成年人脫離家庭罪判刑8月。

判決指出，小芳和有多項前科的陳姓男子透過網友交友軟體結識後，兩人進一步發展為男女朋友，2021年9月，小芳疑似課業壓力太大，不想去上學，也不想被家人管教，她向陳男訴苦後，陳男慫恿她逃家庭，先來雲林找他，小芳同意後，連夜搭火車從高雄北上雲林，跟陳男過了一夜後，陳男再開車載她回楠梓區住處。

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由於小芳不告而別，手機也關機，家人焦急四處找人，芳爸知道小芳跟陳男交往，於是傳訊陳男有沒有看到他女兒，但陳男為了幫小芳逃家，竟傳訊給芳爸，謊稱「她已讀不回我，我昨天到現在都聯絡不上她」、「你女兒根本不在我身邊，我是一個人」等。

雖然小芳在陳男的掩護下躲過家人找尋，但2天後仍被警方尋獲，芳爸得知女兒一直跟陳男待在一起，但陳男卻隱暪欺騙，氣得報警提告妨害家庭罪；高雄地方法院審理時，陳男2度失聯，被法院發布通緝，甚至連出席調解庭時都放芳爸鴿子，讓 芳爸和家人對他很不諒解。

法官認為他隱暪小芳行蹤，害芳爸焦急如焚，所為實屬不該，加上他在檢警偵查時都否認涉案，直到上了法院才坦承犯行，但審理期間卻落跑2度被發布通緝，徒耗司法資源，因此依和誘未成年人脫離家庭罪判刑8月，可上訴。

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