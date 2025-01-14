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    董娘返國驚見小三侵門踏戶 丈夫為保小三還對她施暴

    情境照。

    情境照。

    2025/01/14 11:16

    〔記者溫于德／台北報導〕一名結婚13年的董娘，前年從美國返回台灣住處，驚見丈夫與身為特助的小三親密居住屋內，丈夫當下還為維護小三，對她暴力相向；她事後選擇向小三提告求償100萬元。士林地院審結根據丈夫證詞，認定小三侵害配偶權，判賠20萬元給董娘。

    這對夫妻是在2011年登記結婚，2023年12月25日董娘從美國返回北市房屋，目睹丈夫與小三如同親密情侶般居住屋內，丈夫又為了維護小三，對她暴力相向害她受傷。

    董娘還指她在屋內發現多件小三的內衣、內褲、衛生棉，以及壯陽藥物，並掌握偷腥兩人曾於2024年11月29日至30日入住知名飯店發生性關係，丈夫也會傳LINE暱稱小三「baby」、小三則回「你都沒有想我」；她決定對小三求償100萬元。

    小三否認介入家庭，更指董娘所提驗傷診斷書及報案單，只能證明董娘與丈夫曾發生肢體衝突，與她無關，況這些內衣、內褲並非她所有，壯陽藥也與她無關。

    小三還解釋，她與董娘的丈夫雖前往飯店，原因是丈夫外出拜訪客戶完畢，覺得疲累不想返回住處，她才開車載丈夫赴飯店，但她沒有留宿更沒有發生性關係；至於LINE對話內容則無任何含義，況她與丈夫年紀差距很大，視對方為長輩，這些對話都是跟對方開玩笑。

    小三最後強調，董娘與丈夫間的夫妻之情早已破裂，因此丈夫偶爾會對她吐露苦水，她也只是基於朋友身分給與安慰，根本沒有介入家庭，拒絕賠償。

    士院審理時傳喚丈夫作證，得知丈夫與小三多次發生性行為，內衣褲同樣是小三所有，壯陽藥則是丈夫為了跟小三上床而提前準備；至於另張藥品的照片也是小三傳給丈夫，因爲當時兩人有性行為，小三則因陰部搔癢而去就醫，再將結果告知丈夫。

    士院審結認定小三介入家庭，侵害董娘的配偶權，決定判賠20萬元；可上訴。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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