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    高市三線一星以上高階警官4人退休 公關主任、訓練科長缺搶手

    高市三線一星以上高階警官4人退休，公關主任、訓練科長1月16日後懸缺，2職缺相當搶手。（記者黃良傑攝）

    高市三線一星以上高階警官4人退休，公關主任、訓練科長1月16日後懸缺，2職缺相當搶手。（記者黃良傑攝）

    2025/01/14 11:24

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警局有4位三線一星、三線二星高階警官，將於1月16日退休，目前只補1人，另有3缺待補，牽動訓練科長、公關室主任，以及警政監、督察、分局長的異動，備受警界矚目。

    高市六龜分局長郭子弘將「出山」平調鹽埕分局，原六龜分局長缺成為交流缺，由航空警察局台北分局長蘇茂智調任，高階警官交流缺和內升缺分配成為警界話題焦點，其中最受矚目的是1月16日後，高市警局科室主管缺（三線一星）有2名，包括屆齡榮退的訓練科長朱振樂，以及將高升湖內分局長的公關室主任王春生。

    據了解，這2名主管缺均為「內升缺」，預料將先自督察室組長群中遴選，藉以提振警局內部士氣，至於三線二星警政監1月16日有2人屆齡退休，包括蔡清龍、郭永發2人，按理應屬「內升缺」，但目前只內升補1人，由左營分局長蕭正松升任，仍有1名三線二星未補，警政署是否拿回主導權變成交流缺？引發警界揣測。

    至於三線一星督察1人退休，加上還有三線一星警政監，被前台南市刑警大隊長張文源交流「佔缺」，高市警界希望能多採內升才會提振士氣，符合公平原則。

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