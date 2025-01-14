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    不滿胞兄花完政府普發六千元遛狗繩繞頸勒斃 高院判莽男13年10月

    高等法院。（資料照）

    高等法院。（資料照）

    2025/01/14 10:33

    〔記者楊國文／台北報導〕46歲男子陳皇村前年不滿大他4歲胞兄沒工作，竟在1天內就花完政府普發的6000元現金，雙方發生口角，隨後以遛狗繩勒死哥哥後打電話向警方自首，陳母多次到庭替兒子求情，稱「已死了一個兒子，希望法院對於還活著的兒子能夠輕判」，新北地院國民法官庭以殺人罪判陳13年10月，上訴後，高等法院今判決上訴駁回，可上訴三審。

    陳皇村放棄出庭聆判，無法得知他對判決看法。

    檢警調查，擔任鐵工的陳皇村獨力撫養兒子，和母親、哥哥同住在新北市住處，陳皇村不滿哥哥沒工作還經常向家裡要錢，曾發生口角爭執，哥哥曾聲請保護准。

    前年4月3日上午，陳皇村在新北市住處與哥哥為他將政府普發的6000元花完發生爭執，陳皇村一氣之下，以遛狗繩將哥哥勒死，並在犯行後打電話向警方自首殺人。新北地檢署依殺人罪起訴陳。

    新北地院國民法官法庭開庭時，陳皇村否認有殺人犯意，辯稱只有傷害企圖，年近7旬的陳母多次到庭替兒子求情，稱「已死了一個兒子，希望法院對於還活著的兒子能夠輕判」。

    義務辯護人強調此案是社會底層的無奈，表示陳皇村是落入「貧窮陷阱」，導致他只會以暴力解決，實際上並不是惡性很重的人，也曾買手機給妹妹，請求國民法官做不同的量刑思考。

    合議庭認為，陳皇村僅因細故與哥哥爭執後，以遛狗繩勒住哥哥頸部數圈將他勒斃，過程中還用力拉了3至5分鐘，顯見犯罪手段凶殘，另外，陳皇村有多項違反保護令的前科，還對哥哥家暴，素行不佳，考量陳母多次到庭替他求情盼輕判，加上他曾打電話自首殺人，依殺人罪處13年10月徒刑。

    全案上訴後，高等法院認為一審判決並無不當，今駁回上訴，仍判陳13年10月。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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