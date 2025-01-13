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    首頁　>　社會

    員警吸毒被免職求翻案吞敗 數百萬退休金恐泡湯

    吳姓巡佐涉嫌吸毒，被記2大過及免職，打官司翻案保數百萬元退休金，被高雄高等行政法院駁回。（記者鮑建信攝）

    吳姓巡佐涉嫌吸毒，被記2大過及免職，打官司翻案保數百萬元退休金，被高雄高等行政法院駁回。（記者鮑建信攝）

    2025/01/13 20:49

    〔記者鮑建信／高雄報導〕台南吳姓巡佐涉嫌吸毒被查獲後，為確保數百萬元退休金，在被記2大過前，申請自願退休，結果還是被懲處免職，他不服打官司翻案，被高雄高等行政法院判決敗訴。

    據了解，吳男為台南市警察局巡佐，於2023年7月3日，涉嫌吸食安非他命被查獲，違反毒品危害防制條例，嚴重影響警譽，依公務人員考績法規定，1次記2大過，並據警察人員人事條例予以免職。

    吳員指出，同年6月間，辦理申請自願退休，退休日期為8月2日，他則在同月18日始被免職及停職處分，申請退休時，並非處於停職期間，理應給付退休金。

    此外，考績法施行細則規定，公務員言行不檢，致損害公務人員聲譽時，應記1大過，須「嚴重」損害政府或公務人員聲譽，始應1次記2大過予以免職，他吸毒非刑法重罪，不能與販毒、暴力討債、妨害風化、貪污等相比，況且，他獲緩起訴處分，因此要求撤銷免職處分。

    高高行調查，依警察人事條例和考績法等規定，吳員涉及吸毒，被記2大過和免職處分，依法有據，並無違反平等原則或比例原則，判決他敗訴，仍可上訴。

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