為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高市警局8高階警官異動 公關室主任一職「競爭激烈」

    高雄市警局8名高階警官異動。（資料照）

    高雄市警局8名高階警官異動。（資料照）

    2025/01/13 17:14

    〔記者黃良傑／高雄報導〕警政署今（13）日發布高階警官異動，高雄市警察局8名三線一星（含）以上警官連動，其中原本「交流缺」的六龜分局長缺再度被清出，由航空警察局臺北分局長蘇茂智調任，原分局長郭子弘平調至鹽埕分局，據悉，郭外界風評兩極，未來將面對內部職場倫理等問題。

    另公關室主任王春生順利完成議會審預算過關，以及質詢平和歡喜落幕，護駕有功完成階段任務，順利推升湖內分局長，將一度改為交流缺的湖內分局長填滿，交流缺再移轉回六龜分局長，現任分局長也是前任公關室主任郭子弘平調鹽埕分局長，未來將面臨鹽埕分局內部人事問題。

    至於公關室主任人選究竟從督察室組長升任？或科室主管平調移動？各界揣測不斷，不過高市警局公關人才已不再斷層，競爭將形激烈。

    這波高階警官異動還有副局長陳宗能調任臺中市政府警察局副局長，遺缺由桃園市警察局督察長呂世明升任；主任秘書林武宏升任副局長，遺缺由臺東縣警察局長梁東山升任。

    左營分局分局長蕭正松陞任高雄市政府警察局警政監，三民一分局長謝承甫接任左營分局長，遺缺由鹽埕分局長吳信宏調任，湖內分局長陳義宏調任林園分局分局長。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播