高市警局8高階警官異動 公關室主任一職「競爭激烈」

高雄市警局8名高階警官異動。（資料照）

2025/01/13 17:14

〔記者黃良傑／高雄報導〕警政署今（13）日發布高階警官異動，高雄市警察局8名三線一星（含）以上警官連動，其中原本「交流缺」的六龜分局長缺再度被清出，由航空警察局臺北分局長蘇茂智調任，原分局長郭子弘平調至鹽埕分局，據悉，郭外界風評兩極，未來將面對內部職場倫理等問題。

另公關室主任王春生順利完成議會審預算過關，以及質詢平和歡喜落幕，護駕有功完成階段任務，順利推升湖內分局長，將一度改為交流缺的湖內分局長填滿，交流缺再移轉回六龜分局長，現任分局長也是前任公關室主任郭子弘平調鹽埕分局長，未來將面臨鹽埕分局內部人事問題。

請繼續往下閱讀...

至於公關室主任人選究竟從督察室組長升任？或科室主管平調移動？各界揣測不斷，不過高市警局公關人才已不再斷層，競爭將形激烈。

這波高階警官異動還有副局長陳宗能調任臺中市政府警察局副局長，遺缺由桃園市警察局督察長呂世明升任；主任秘書林武宏升任副局長，遺缺由臺東縣警察局長梁東山升任。

左營分局分局長蕭正松陞任高雄市政府警察局警政監，三民一分局長謝承甫接任左營分局長，遺缺由鹽埕分局長吳信宏調任，湖內分局長陳義宏調任林園分局分局長。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法