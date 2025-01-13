彰化男「特殊性消費」先繳費後享受 險淪盜買個資共犯

男子因為有「特殊性消費」先繳費後享受，險些淪為盜買個資共犯，幸好法官最後還他清白。（資料照）

2025/01/13 17:23

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣朱男因「特殊性消費」到超商繳款2000元，差點淪為非法盜取個資的共犯！原來他被詐欺犯陳男出賣，陳男為了尋求減刑，向警方供稱，自己的朋友朱男有購買個資為郭台銘競選總統連署，於是警方逮捕朱男，朱供稱，自己有「特殊性需求」得先繳費才能享受服務，陳男給他「消費碼」，他再到超商繳費2000元，「我從來沒有盜買個資？」

這起案子警方一度以為是詐騙集團間的「互咬」，今因一件盜買個資案被判刑而真相大白。

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2023年7月間，彰化警方發現有詐騙集團廉價收購個人身份證個資，犯案者印出後貼在郭台銘競選總統的連署書上，每份可賣300元至500元。

陳男因另一件詐騙案被捕，警方問他，你有沒有在幫郭台銘連署？他說，沒有，但他朱姓朋友有。

根據判決書的資料，陳、朱兩人都被起訴，但朱男完全是無辜，只因他有「特殊性需求」，要先到超商繳款才能享受服務，他到超商繳了2000元，再把繳款證明回傳給陳男，這個拍照回傳的動作，為他洗清冤屈，他只是單純先繳款、後享受而已，其實真正盜買個資的是陳男。

判決書指出，陳男進入某網路社群PO文「高價收購個資」，結果A男回覆他，「我有200筆願出售」，雙方約定2000元成交。

判決書說，陳男取得200筆個資後，再將個資印出，交給不知情的邱男，其中114人之國民身分證正面照片後黏貼在連署書上，再送至台北市選舉委員。

法官表示，陳男所為已同時觸犯個人資料保護法第41條之非法利用個人資料罪，及刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪，從一重罪處斷，其為觸犯非法利用個人資料罪，判決9月徒刑。至於朱男則因證罪不足，獲判無罪。

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