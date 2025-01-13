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    台東縣警局長梁東山將調任高雄市警局 難忘台東人情味濃厚

    台東縣警局長梁東山（左ㄧ）將調任高雄市警局主任秘書。（警方提供）

    台東縣警局長梁東山（左ㄧ）將調任高雄市警局主任秘書。（警方提供）

    2025/01/13 14:33

    〔記者劉人瑋／台東報導〕警政署今天公布新一波人事案，現任台東縣警局長梁東山將調任高雄市警局主任秘書，遺缺由台中港務警察總隊總隊長蔡燕明接手，梁東山先後曾任台東分局、縣警局長，他表示，對台東情誼深厚，不忘此處風光人情。

    即將接替台東縣警局長的蔡燕明為中央警察大學正科62期行政警察學系畢業，曾任刑事警察局督察、刑事警察局偵查第六大隊長等職務，多為刑事偵查工作。

    將調任高雄市警局主任秘書的梁東山，警大行政警察學系54期畢業，茹素多年、資歷完整，其職涯多在高屏地區。

    據其部屬、友人觀察，梁東山任分局長一職時遇大小陳抗不斷，要謹守警方公正立場，同時親上火線將警民衝突降至最低實屬不易，任局長時則授權分局長發揮所長，並緊盯分局長工作成果，遇分局長難解事務，連用餐時都不停去電教導，梁東山說「以前我當分局長就走過的路，希望後輩能走得更順遂，這才一直教他們分局長怎麼當」

    梁東山表示，台東好山好水、好人情，榮幸在此服務，即使先前調離台東再度復返，台東鄉親依然情感不變，自己最難忘的還是此處人情味濃厚。

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