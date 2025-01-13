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    首頁　>　社會

    陳啓昱涉台鹽綠能光電工程弊案 1/25起延押2個月

    涉台鹽綠能光電工程舞弊、掏空案的台鹽公司前董事長陳啓昱，被台南地院裁准從1月25日起延押兩個月。（圖：台南地檢署提供）

    涉台鹽綠能光電工程舞弊、掏空案的台鹽公司前董事長陳啓昱，被台南地院裁准從1月25日起延押兩個月。（圖：台南地檢署提供）

    2025/01/13 14:54

    〔記者王俊忠／台南報導〕涉及台鹽綠能公司光電工程、採購舞弊案的台鹽公司前董事長陳啓昱，於去年11月1日台南地院開羈押重裁庭時無故不到、逃亡24天，之後在11月25日向台南地檢署投案，被南院裁定收押禁見。由於此案尚未偵結，檢方向法院聲請延押2個月，今天台南地院裁准從今年1月25日起對陳延押禁見2個月。

    台南地院行政庭長劉怡孜說明，被告陳啓昱於先前因涉違反證券交易法等案件，在2024年11月25日被南院裁定羈押禁見。南檢檢察官以陳的羈押期間即將屆滿，因此案偵查尚未終結，原羈押原因仍然存在，認為對陳啓昱有繼續羈押並禁止接見、通信的必要，向南院聲請延長羈押2個月。

    經南院法官訊問陳後，認為陳啓昱未就全部犯罪事實完全坦承、顯然保留部分情節。因為本案涉案人數甚多、金流往來龐雜且龐大，尚待檢警一一傳喚及清查；而扣案之文書、物證及相關行動裝置內容仍需進一步調查、相互勾稽比對研判等，陳的收押原因與必要性仍未消滅，檢方聲請有理由，裁准從今年1月25日起對陳再延長羈押2個月、並禁止接見通信。

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