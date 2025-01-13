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    車輛未受檢車牌遭註銷 男子懸掛偽造車牌借友上路判拘40日

    基隆地院近日審結，認定陳男觸犯行使偽造特種文書罪，判處拘役40日，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院近日審結，認定陳男觸犯行使偽造特種文書罪，判處拘役40日，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    2025/01/13 14:08

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名陳姓男子取得廖姓友人抵押的車輛後，卻發現該車未依規定受檢，車牌遭註銷。陳男為讓車能上路，於2022年間買偽造車牌懸掛後，出借給張姓友人使用，但該組車牌號碼屬於洪姓車主所有。洪男收到莫名的停車繳費單後，感覺有異，報警偵辦。基隆地院近日審結，認定陳男觸犯行使偽造特種文書罪，判處拘役40日，得易科罰金。

    檢警調查，廖姓男子因積欠陳男款項，便將自己的車輛抵押給對方當作擔保品，但因為該輛車並未依規定檢驗，導致車牌號碼遭到註銷無法上路。

    陳男為了讓該車能夠正常在路上行駛，2022年6月7日透過蝦皮購物網站，購買兩面偽造車牌。而該組車牌號碼，卻是洪姓車主所有；陳男事後又將車輛借給張姓友人使用，並曾停放在桃園地區。

    收費人員依照車牌號碼登錄系統後，將停車費繳款單寄給洪姓車主，洪男方知自己車牌號碼遭人冒用，報警處理。

    警方循線已車牌追人，2022年7月2日晚間，發現駕車在基隆市區閒晃的陳男，當場將其逮捕，並扣得車牌2面。

    檢警偵訊時，陳男坦承犯行，並表示為了讓車子能夠順利上路，透過購物網站購買假車牌懸掛。檢察官偵訊後，依行使偽造特種文書罪，將陳男起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。因無積極證據證明借用車輛的張男知道車上懸掛的是假車牌，故檢察官偵訊後，予以不起訴處分。

    法官審理後，認定陳男觸犯行使偽造特種文書罪，考量他坦承犯行之犯後態度、及須扶養母親生活等一切情狀，判處拘役40日，得易科罰金4萬元。

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