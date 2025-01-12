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    3中國遊客未注意漲潮受困建功嶼 金門消防「微信」連繫救上岸

    金門縣消防局以救生艇將受困建功嶼的3名嬌客救上岸。（金門消防局提供）

    金門縣消防局以救生艇將受困建功嶼的3名嬌客救上岸。（金門消防局提供）

    2025/01/12 13:15

    〔記者吳正庭／金門報導〕3名中國籍女性遊客今天頂著體感溫度攝氏5度，登上有金門「摩西分海」景觀的海上軍事據點「建功嶼」，因未注意海水漲潮，上岸石板路水深及膝而受困島上；金門縣消防局據報，緊急以「微信」和3名受困者取得連繫，船艇到達後17分鐘救人上岸。

    遊客表示，早向縣府建議設置廣播提醒或是求救電話，可供打卡，兼具安全，但縣府均未公開表態。

    消防局表示，勤指中心上午7點多接獲民宿老闆報案，指該民宿3名中國籍住客因未注意潮汐時間，受困建功嶼，急需救援。消防局第1大隊副大隊長戴紹恩說，寒流來襲，室外溫度11度，體感溫度低至5度，3人若久待島上，恐有失溫風險，救人刻不容緩，立即出動金城及金寧救生艇，率消防及義消人員15人馳援。

    戴紹恩說，為安撫受困者情緒，隨即從民宿老板處取得3人手機通訊軟體的微信帳號，並取得聯繫，確認3人身體狀況良好，迅速抵達建功嶼岸際，將早已花容失色的受困人員救回岸際，經過初步檢查，3人身體無恙，並對於消防人員冒著嚴寒救人，再三表達感謝。

    第1大隊副大隊長戴紹恩呼籲，縣府觀光處於岸際設有建功嶼潮汐表，提醒遊客登島前務必注意時間，記得攜帶手機，若不慎受困，應保持冷靜，報案後在安全地點等待救援。

    李姓導遊說，1949年國軍在該島設防禦據點，監控金烈水道。建功嶼距金門本島約600公尺，是距金門最近的島礁，退潮時底部會露出石板步道供遊客登島，特別的景象有金門版「摩西分海」之稱。

    關於遊客建議在島上設置提醒或救援設施，縣府觀光處表示，會審慎納入考量。

    金門消防人員將受困建功嶼的女遊客救上小艇接駁回岸上。（金門縣消防局提供）

    金門消防人員將受困建功嶼的女遊客救上小艇接駁回岸上。（金門縣消防局提供）

    金門縣消防局第一大隊副（右二）向驚魂未定的三名女性遊客提醒，登島前務必注意時間。（金門縣消防局提供）

    金門縣消防局第一大隊副（右二）向驚魂未定的三名女性遊客提醒，登島前務必注意時間。（金門縣消防局提供）

    三名受困的中國女遊客表示，本來只想停留十分鐘，離開時才發現海水漲潮，已經來不及。（金門縣消防局提供）

    三名受困的中國女遊客表示，本來只想停留十分鐘，離開時才發現海水漲潮，已經來不及。（金門縣消防局提供）

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