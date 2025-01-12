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    全台急凍！近2天OHCA達109人 消防署籲注意保暖

    受強烈大陸冷氣團影響，全國各地氣溫偏低，消防署統計，10、11日「非創傷到院前無呼吸心跳」（內科OHCA）全國合計多達109人，提醒務必注意保暖。（資料照，記者方賓照攝）

    受強烈大陸冷氣團影響，全國各地氣溫偏低，消防署統計，10、11日「非創傷到院前無呼吸心跳」（內科OHCA）全國合計多達109人，提醒務必注意保暖。（資料照，記者方賓照攝）

    2025/01/12 12:49

    〔記者陸運鋒／新北報導〕全台急凍！受到強烈大陸冷氣團影響，今晨各縣市平地最低溫前3分別為新北石碇區、苗栗三灣鄉、基隆七堵區。消防署統計，今年元月1日至11日止，非創傷到院前無呼吸心跳（內科OHCA）全國共492人，其中10、11日分別為54及55人，紛創今年新高，2天合計109人，提醒務必注意保暖。

    消防署統計今年內科OHCA人數，1日34人、2日51人、3日41人、4日47人、5 日35人、6日50人、7日40人、8日47人、9 日38人、10日54人、11日55人，11天來總人數為492人，其中11日55人為今年新高；另外，台北市11日內科OHCA有17人、12日至今天中午有5人；新北市11日內科OHCA有10人、12日至今天中午內科OHCA有1人。

    消防署提醒，氣溫下降除了民眾需多注意保暖外，同時也應注意熱水器安裝環境的通風狀況，以避免一氧化碳中毒，如發現有人中毒，請將窗戶打開通風，接著關閉瓦斯打119求助，最後在救護人員抵達前，將患者移到通風處。

    此外，近3年電暖器火災發生及死傷件數，分別為2022年29件5死、2023年16件1死、2024年1月至11月12件1傷，呼籲使用各類保暖電器產品，也務必注意安全須知。

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