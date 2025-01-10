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    首頁　>　社會

    「閃左轉燈往右轉」害死後座母 智能障礙孝子獲減刑

    無駕照男子騎車載母出遊，轉彎打錯方向燈遭車撞釀母亡，被判刑。（資料照，記者王捷攝）

    無駕照男子騎車載母出遊，轉彎打錯方向燈遭車撞釀母亡，被判刑。（資料照，記者王捷攝）

    2025/01/10 07:04

    〔記者王捷／台南報導〕陳姓男子有輕度智能障礙，考不上駕照，但他為了帶母親出門走走，違規騎機車，在路口打左轉燈卻右轉，遭後方汽車撞擊，導致母親不幸身亡。原審判8個月徒刑，二審台南高分院考慮他的孝心、家屬也原諒他，改判6個月。

    這件車禍發生在2023年10月間，陳男騎車載母行經台南將軍區的路口，先是打左方向燈左轉，隨後右轉未使用右方向燈，後方一輛小客車因閃避不及直接撞上陳男的機車，導致機車失控翻覆。陳男受輕傷，但母親因急性呼吸窘迫症候群、多重器官衰竭及右小腿重傷截肢，送醫搶救無效。

    一審台南地方法院認為，陳男無照且未依規定使用方向燈，嚴重違反道路交通安全規範，是本案的主要肇事原因。同時，後方小客車司機在閃黃燈路口未減速慢行，也有過失，為次要肇因。所以依過失於死罪判處陳男有期徒刑8個月。

    全案上訴到二審，陳男的弟弟出庭說：「母親喜歡住鄉下，哥哥為了陪她特地搬回來，發生意外是因為他想帶母親去看廟會活動。我們一家都選擇原諒哥哥，不希望他入監服刑，母親已經過世，如果他再被關，對整個家族來說太殘酷，也於心不忍。」

    二審法院認為，陳男的行為雖構成嚴重過失，出於孝心、家屬的原諒以及自身輕度智能障礙等因素，決定減刑至6個月。

    但是，依道路交通管理處罰條例，無照駕駛致人死亡，會加重刑罰二分之一，陳男所犯的過失致死，在加重後就不是5年以下的罪，所以法官即使判刑未超過6個月，不符合刑法對可易科罰金的條件，但是然而，依刑法第41條第3項規定，陳男可申請以社會勞動替代，不用入監服刑。

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