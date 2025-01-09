羅東中醫師落入「地面師」圈套！詐團地政士等4嫌交保

羅東警方破獲台版「地面師」詐騙案，將嫌犯移送法辦。（圖由警方提供）

2025/01/09 15:44

首次上稿13:16

更新時間15:44（新增被害人回應）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣「羅東租霸」風波延燒1個月後真相大白，警方查出是起台版「地面師」詐騙案，不動產詐騙集團作案過程中，透過直播主反覆抨擊警方護航被害人試圖帶風向，羅東警分局直搗詐騙集團總部，查獲9人到案移送法辦。

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羅東鎮一家謝姓中醫師經營的中醫診所，被人指控是欠租近百萬打死不搬的「羅東租霸」，除了有議員背後撐腰，並找來警方施壓，上個月6日被人潑紅漆，18日又遭偷換鎖至今無法營業，署名租管林先生的直播主，製作影片形容是「羅東租霸」，陸續在Threads平台播放，引發軒然大波。

據了解，謝姓中醫師診所是位在蛋黃區的透天厝，市價數千萬元，疑因房產過戶後，買方未付清款項，謝為繼續營業簽訂租約，因此爆發糾紛，詐騙集團趁機介入，謝姓中醫師事後向警方求助，詐騙集團急於將謝的不動產出售變現脫產，尋求從事包租代管業務直播主租管林先生散佈「租霸中醫師夫婦」、「刑警介入民事」、「違法逮捕」等不實消息。

羅東警分局今天（9日）指出，警方經布線後收網，日前報請檢察官指揮偵辦，本月6日到台北攻堅，拘提郭姓女子、張姓男子2名主嫌，另將涉案的地政士、直播主租管林先生等同夥帶回偵辦，查扣手機、平板、筆電、契約資料、交易明細、存簿、安非他命等證物。檢察官訊後，諭知郭女、張男50萬元交保，邱姓地政士、林姓租管各以30萬、3萬元交保。

涉入「羅東租霸」的詐騙集團，吸收地政士、仲介等具有不動產背景人士加入，專挑亟需變賣房產、需款孔急賣家下手，透過偽造文件及冒名手法，冒領買方交付款項，迫使賣方房產遭過戶後分文未得，再以人頭買家名義取得不動產設定抵押借貸，二度獲取不法得利，之後又讓被害人簽下「買回附租約」繳納租金，藉此層層剝皮，是否還有其他被害人，仍待進一步清查。

被害人謝姓中醫師20多年通過中醫特考，曾在知名中醫診所任職，後來自行開業，他今天接受本報訪問時說，感謝警方偵辦還原事實真相，至於診所何時可復業，目前不得而知，言談中透露出無奈。「地面師」是部討論度極高的日劇，改編自東京一起上億日圓的房屋買賣詐騙案，國內詐騙集團仿照類似手法在各地犯案，已有不少人受害。

警方到詐騙集團總部攻堅逮人。（圖由警方提供）

警方查扣的證物。（圖由警方提供）

羅東鎮一家中醫診所被詐騙集團指為「租霸」引發風波。（記者江志雄攝）

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