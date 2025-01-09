竟敢猛按喇叭逼警車！台中8旬嬤咳到吐血 孫半路向警求援

白色轎車朝前方巡邏警車猛按喇叭。（警方提供）

2025/01/09 12:56

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區一名8旬阿嬤日前突因咳嗽導致吐血，情況危急，其孫子及孫女開車欲送她前往醫院求治，但因路況延誤，緊急向行駛在正前方的巡邏警車猛按喇叭求助，員警得知原委立即鳴笛開道，及時協助阿嬤趕赴急診就醫，而阿嬤昨已平安出院，孫子們也向警方表達感謝之意。

台中市第五分局松安派出所員警陳佳瑋、劉柏佑，本月初執行巡邏勤務從松山街轉入松義街時，後面突傳來連續的喇叭聲，陳員及劉員從後照鏡得知，聲音是從一輛白色轎車所傳出，隨即停妥巡邏車正要下車了解原因時，只見一男一女跑下車，語氣急促的向員警表示，車上有老人家吐血，情況緊急，請求警方協助開道爭取時間。

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原來他們80多歲的祖母在家咳嗽咳到吐血，正要將祖母載往醫院就醫，員警了解後立即開啟蜂鳴器，沿松山街、松竹路、北屯路等路段，引導轎車前往醫院，途中陳員想到會經過北屯消防分隊，遂撥打119跟該分隊聯絡，是否能派遣救護車在對向往醫院的北屯路旁預備，接送就醫並進行專業的緊急處置。

未料當下該分隊救護車出勤在外，員警在安全優先前提下，順利引導載送阿嬤至醫院時，阿嬤因為身體孱弱無法自行下車，由2名孫子及孫女抱上擔架推入急診室治療，所幸經醫院積極治療，阿嬤昨日已平安出院，家屬對警方的即時協助表達深深感謝。

第五分局長劉其賢表示，警察為民服務責無旁貸，此次事件充分展現警方在緊急情況下的反應與處置能力。但他也提醒民眾，遇到緊急救護情況應優先撥打119，由專業救護人員協助，避免途中可能發生交通意外。

警車鳴笛開道協助阿嬤趕赴急診就醫。（警方提供）

2名孫子及孫女將阿嬤抱上擔架推入急診室治療。（警方提供）

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