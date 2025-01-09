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    三重早餐店大火慘況曝！抹布引燃火海 2人驚逃

    新北市三重一處早餐店今天上午失火，一度誤傳氣爆。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三重一處早餐店今天上午失火，一度誤傳氣爆。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/01/09 12:45

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三重區一處早餐店今天上午失火，老闆娘及一名顧客嚇得逃出，因店內累積油汙，不久陷入火海，消防趕抵撲滅，老闆娘輕微燙傷不願就醫；案發後一度誤傳氣爆，消防、警方勘驗現場，初判業者清潔時，靠近煎台的抹布被引燃，未及時撲滅，造成1人輕微燙傷未就醫，起火原因仍待調查釐清。

    今天上午11時32分，三重區環河南路一間早餐店傳出火災，三重警分局、消防單位獲報趕抵，發現早餐店竄出火勢，清查現場老闆娘及一名顧客都逃出，沒有人受困，出水射火源，清查現場早餐店燃燒煎台及雜物，燃燒面積約5平方公尺，無人受傷送醫。

    消防單位查訪，早餐店老闆娘表示，當時在清潔，幾條靠近煎台的抹布不慎引燃火勢，老闆娘手部輕微燙傷未就醫，勘查現場沒有物品噴出，澄清沒有誤傳氣爆意外；起火原因仍待消防火調人員釐清。

    現場救災人員透露，火場外一瓶瓦斯桶為消防滅火時拖出，並無氣爆跡象，要附近居民放心。

    新北市三重一處早餐店今天上午失火。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三重一處早餐店今天上午失火。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三重區環河南路一間早餐店傳出火災，三重警分局、消防單位獲報趕抵。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三重區環河南路一間早餐店傳出火災，三重警分局、消防單位獲報趕抵。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三重區環河南路一間早餐店傳出火災，三重警分局、消防單位獲報趕抵。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三重區環河南路一間早餐店傳出火災，三重警分局、消防單位獲報趕抵。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三重一處早餐店今天上午失火，現場凌亂。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三重一處早餐店今天上午失火，現場凌亂。（記者吳仁捷翻攝）

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