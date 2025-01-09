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    高雄少女參加廟會翹課翹家搞失聯 警6天後找到人

    16歲少女小惠因參加廟會活動多日未歸並搞失聯，經警方協尋找到人，並順利勸導返家。（圖由高雄市少年警察隊提供）

    16歲少女小惠因參加廟會活動多日未歸並搞失聯，經警方協尋找到人，並順利勸導返家。（圖由高雄市少年警察隊提供）

    2025/01/09 12:56

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄1名16歲少女小惠（化名）1月2日離家外出後即失聯未歸，也未上學，媽媽至4日仍聯繫不上女兒，擔心出事連忙報案，少年警察隊介入協尋，7日透過小惠的社群軟體聯繫到其友人，得知小惠這幾天都在參加廟會陣頭活動，經勸導得以順利返家。

    警方指出，小惠不喜歡讀書，喜歡和朋友聚會遊玩，也曾參加廟會陣頭表演活動，因家人常勸阻，故近日趁著參加多場廟會活動不願回家，也不和家人聯繫回應，小惠媽媽因而報案請警方協尋。

    警方連日分析少女臉書、IG等通訊軟體及調閱監視器，並透過小惠的同學及社群上互動的朋友等，循線尋得小惠失聯時間在北高雄參加廟會陣頭活動，並借住在前鎮區的友人，經聯繫小惠友人聯絡到小惠，並耐心勸說勿讓媽媽掛念，小惠才點頭同意回家團聚，與警方約定處所帶其返家，也終於讓家人放心，小惠媽媽除了對警方表達感謝，並表示會好好與孩子溝通，不會輕忽孩子的溝通及加強親子互動，警方也會持續協助後續輔導學習事宜。

    少年警察隊隊長陳仁正表示，寒假即將來臨，家長應多關心子女生活交往狀況，不是沒收手機或是斷網就沒有問題，一定要多了解、介入孩子的網路使用情形；並提醒青少年對網路交友要提高警覺、提防交友詐騙，勿隨意聽信網友之言，應多加求證，切記不可任意在網路上留下真實姓名、電話、住處及相關身分資料，並避免單獨與網友相約見面，並應要告知家人去處，隨時報平安、勿隱匿。

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