小三偷吃十多次挨告 辯稱「喜歡女生」遭人夫硬上

小三否認介入家庭，說自己愛的是女生，北院仍依人夫證詞等證據判小三應賠償30萬元給原配。（情境照）

2025/01/09 12:36

〔記者溫于德／台北報導〕北市一名女子指控小三介入家庭，求償60萬元；小三卻說自己喜歡的是女生，且她被人夫性侵，拒絕賠償。台北地院根據人夫的證詞認定小三破壞家庭，況她未立刻對人夫提告性侵並不合理，且她的性向為何與是否侵害配偶權無關，決定判她賠償30萬元給原配；可上訴。

這對夫妻是在2021年5月20日登記結婚，原配發現小三從2023年9月起多次與先生上床，決定提告。小三則稱她非異性戀還有交往中的女友，且她被人夫壓制才發生性關係，否認賠償責任。

請繼續往下閱讀...

北院審理時傳訊人夫作證，人夫說自己是公司的水泥品管人員，從工地認識小三時就提過已婚身分，也就是說，小三早就知道他已婚，後來有一份悔過書也由他簽署。

人夫並回憶，2023年9月15日兩人就有一些比較親密的舉動，相隔4日兩人在摩鐵上床，後來也有多次到摩鐵、車上或小三家發生性關係，總計超過10幾次。

人夫還說小三喜歡的是男生也交往過，小三也有跟公司內或其他公司的司機發生過性關係。

北院因而認定小三明知人夫已婚仍介入家庭，且人夫如果真的性侵她，理當於案發後立刻提起妨害性自主刑事告訴卻未提告，顯見是臨訟卸責之詞，況小三性向為何與是否侵害配偶權無關，最終判小三應賠償30萬元給原配。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法