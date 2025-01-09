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    全國首件虛擬貨幣個人幣商被逮 近1個月面交百次獲利80萬元

    刑事局破獲非法個人幣商與幣商工作室，查扣電腦主機、手機、點鈔機、保險箱、泰達幣（USDT）等贓證物。（記者邱俊福攝）

    刑事局破獲非法個人幣商與幣商工作室，查扣電腦主機、手機、點鈔機、保險箱、泰達幣（USDT）等贓證物。（記者邱俊福攝）

    2025/01/09 12:32

    〔記者邱俊福／台北報導〕30歲陳姓男子涉錢從事虛擬貨幣個人幣商，透過臉書虛擬貨幣相關社團，表達「換幣可以找我」，尋找不特定買家後，私下外出相約交易，去年11月30日洗錢防制法第6條之虛擬資產服務業（VASP）登記新制上路，要求虛擬貨幣交易所或個人幣商若未依法登記，不得提供虛擬資產服務後，他仍持續經營，刑事局偵二大隊循線他逮捕送辦；這是新法上路後，首件非法個人幣商被查獲案件。

    警方調查，家住高雄的陳男，從去年10月開始從事虛擬貨幣個人幣商生意，專在虛擬貨幣相關網路社團，尋找欲購買虛擬貨幣泰達幣的網友，雙方相約在高雄市地區碰面，由買家當場交付欲購買多少泰達幣數量，所需的現金後，陳男收款馬上將所購買的虛幣數量打到買家指定的虛幣錢包。

    新法上路後，直至陳男被逮，短短不到一個月時間，經清查至少交易上百筆，賣出40萬顆泰達幣，共獲利80萬元。

    警方是自去年12月1日加強網路清查，發現有未登記「個人幣商」於公開網站大肆宣傳加密貨幣私下買賣，經蒐證後，同月24日將陳男逮捕送辦，查扣電腦主機、手機、點鈔機、保險箱、泰達幣（USDT）等贓證物。

    另，刑事局偵二大隊也針對未登記的「幣商工作室（實體店面）」進行掃蕩，本月2日在北市成都路一處商辦，破獲一間非法的「寓祐」幣商工作室，通知林姓、劉姓2男女店員到案說明，依法函送檢方偵辦。

    經查，該幣商工作室以每月4萬元薪水聘僱店員，以每顆泰達幣高於市價一成的價格，賣給到工作室購買的買家，工作室店現場收到現金後，便會打電話聯繫老闆，再將所購買的虛幣數量打到買家指定的虛幣錢包；經清查，上個月該工作室經手營業額逾2億元，獲利2000萬元。

    警方提醒，目前除金融監督管理委員會證券期貨局官網所公告26家業者，已依VASP登記辦法規定仍得提供虛擬資產服務外，其餘個人幣商及工作室從事兌幣行為皆為非法，依法可處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五百萬元以下罰金。

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