詐團「愛的禮物」老梗玩出新花樣 騙她用「比特幣ATM」匯錢

警方向何女勸說。（記者王冠仁翻攝）

2025/01/08 14:53

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市何姓女子透過交友軟體，認識一名自稱是骨科醫師的外國男網友，對方每天對她噓寒問暖，更以老公老婆互稱，讓她以為遇上白馬王子。最後，對方謊稱要寄送一個「愛的禮物」給她，但她要先支付5萬元稅金才能領取；她不察，到銀行尋找比特幣ATM打算購買5萬元虛擬貨幣，幸虧警方及時揭穿詐騙集團的謊言，替她守住積蓄。

北市警中正一分局今天公布這起詐騙集團想利用比特幣ATM詐財的手法，同時也呼籲民眾假愛情交友詐騙手法及案件層出不窮，使用交友軟體時應對此類詐騙提高警覺，尤其對方提及匯款或轉帳極有可能是詐騙，切勿輕易依循他人指示匯款或交付金錢，如遇類似情事，可隨時撥打110或165向警察機關查證。

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警方調查，何姓女子日前透過交友軟體，認識一名自稱在國外擔任骨科醫師的男網友，男網友除了每天對她噓寒問暖，更是以「老公老婆」、「親愛的」等親暱用語，逐步贏取她信任。

不久，男網友謊稱即將退休，而且退休後就會來台灣跟她相聚，還說要從海外寄送重要文件、退休金給何女來表達愛意，但包裹因故卡在海關，必須要支付5萬元關稅方能領取，男網友還謊稱自己因周轉問題沒辦法付這筆錢。

何女一時被愛沖昏頭，也沒查證，只急著想領到「愛的禮物」，於是依對方所說，前去台北市一家銀行尋找比特幣ATM，打算依對方指示以比特幣轉帳。

幸虧行員發現何女有異，連忙報警，員警趕到現場後，經她同意查看其手機，警方發現她與對方的訊息文字都是簡體字，繳交關稅使用虛擬貨幣也不合常理，研判她遇到「假愛情交友真詐財」的詐騙手法，經員警仔細說明後，她才始恍然大悟，打消轉帳念頭。

警方指出，要使用比特幣ATM，通常要先註冊線上虛擬錢包，虛擬錢包會產生QR code，在比特幣ATM掃描後，可投入現鈔購買虛擬貨幣並存入虛擬錢包。此案中的何女，是詐騙集團傳送用來收受騙款的虛擬錢包QR code給她，再要她去比特幣ATM購買5萬元虛擬貨幣。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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