台中客貨車拒檢逃竄 警追近1公里......車門一開3失聯移工現形

警方鳴笛追捕並通報線上警網支援。（警方提供）

2025/01/08 14:38

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警方7日下午巡邏時，發現一輛客貨車車牌污損、形跡可疑，立即要求停車受檢，未料駕駛因心虛加速逃逸，警方鳴笛追捕並通報線上警網支援，最後追逐近1公里成功攔下，經查，車內3名越南籍人士均為逃逸移工，現已移送移民署處置。

這起追逐事件發生在昨下午1時許，台中市警五分局四平派出所員警，巡邏行經榮德路與環中路口時，發現一輛客貨車車牌髒污無法辨識，且形跡詭異，員警上前攔查時，客貨車一度假意停車卻突然拒檢加速駛離，警方立即展開追逐，鳴笛要求停車並通報支援。

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整起圍捕行動共有8名警力參與，包括2輛巡邏警車及2輛巡邏機車，追逐路線穿越多條道路，場面一度驚險，經過4分鐘的追逐，終於在洲際路與崇德八路口成功攔下該車，車門打開的一瞬間，3名逃逸移工現形，分別是36歲阮姓女子、38歲鄭姓男子，兩人自去年6月失聯；另還有一名26歲方姓男子，於去年12月失聯。

警方初步調查後，依違反入出國及移民法將3人移請移民署台中市專勤隊處置；警方呼籲外籍移工應遵守我國法規，確保合法工作身份，如有任何困難或問題，應向有關單位求助，避免成為非法工作者。

最後追逐近1公里成功攔下。（警方提供）

車上3名越南籍逃逸移工瞬間現形。（警方提供）

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