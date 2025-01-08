為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    情侶帶2狗摔東眼山10米山坡密林獲救 不願留姓名、談原因、送醫

    男女情侶帶2愛犬不慎滑落東眼山區密林山坡下方10米，消防人員救出。（桃市消防局提供）

    男女情侶帶2愛犬不慎滑落東眼山區密林山坡下方10米，消防人員救出。（桃市消防局提供）

    2025/01/08 15:10

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市一對中年情侶攜帶2隻愛犬前往復興區東眼山區遊玩，疑似為節省東眼山國家森林遊樂區門票，在橫跨庫志山區2人、2狗不慎滑落山坡下方10公尺，其中，蕭姓女子頭部撕裂輕傷，經消防局第四大隊搜救人員救出，2人拒絕送醫自行離開，復興消防分隊今（8）日提醒，民眾登山健行不要隨意攀爬人跡罕見山路，備妥安全裝備降低危險。

    復興消防分隊表示，消防局第四大隊6日下午獲報復興區東眼山森林遊樂區附近的庫志山區密林，傳出一對4、50歲的男女情侶受困密林山坡下，復興分隊搜救人員獲報前往救援，根據手機定位，當天晚間在庫志山區山老下方10公尺林間，發現2人及2隻狗，搜救人員確認後架設繩索、使用捲式擔架協助2人、2狗脫困，該情侶輕微失溫，男子無大礙、女子頭部撕裂輕傷，2狗沒事。

    情侶2人不願說明為何橫穿越庫志山區往東眼山森林遊樂區方向，也不願留下姓名、拒絕送醫，2人表示，因登山不熟悉山路、不慎滑落山坡下方，會自行就醫，並謝謝消防人員救援。

    復興分隊分隊長陳遠鑫表示，民眾做好登山安全準備，若發生意外可遵循下列要點等待救援，包括利用手機向119或112求救；做好保暖不失溫；留下跡證、就地避難；於高處、空曠處容易被發現且容易收到手機訊號；善用頭燈、哨子等工具求救。

    另外，若在山上發生迷路，可遵循S.T.O.P.原則：S（Stop停下來）不要慌；T（Think）: 回想「哪裡出錯了？」；O（0bserve）:觀察周邊資源找出利於求生條件；P（Plan／Practice）：自救與求救，擬定「緊急避難」計畫。最後，待救援333原則，3小時內需要保暖、3天內需要飲水、3週內需要飲食，先禦寒，再飲水，最後覓食。

    男女情侶帶2愛犬不慎滑落東眼山區密林山坡下方10米，消防人員救出。（桃市消防局提供）

    男女情侶帶2愛犬不慎滑落東眼山區密林山坡下方10米，消防人員救出。（桃市消防局提供）

    男女情侶帶2愛犬不慎滑落東眼山區密林山坡下方10米，消防人員救出。（桃市消防局提供）

    男女情侶帶2愛犬不慎滑落東眼山區密林山坡下方10米，消防人員救出。（桃市消防局提供）

    男女情侶帶2愛犬不慎滑落東眼山區密林山坡下方10米，消防人員救出。（桃市消防局提供）

    男女情侶帶2愛犬不慎滑落東眼山區密林山坡下方10米，消防人員救出。（桃市消防局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播