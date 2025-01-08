情侶帶2狗摔東眼山10米山坡密林獲救 不願留姓名、談原因、送醫

男女情侶帶2愛犬不慎滑落東眼山區密林山坡下方10米，消防人員救出。（桃市消防局提供）

2025/01/08 15:10

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市一對中年情侶攜帶2隻愛犬前往復興區東眼山區遊玩，疑似為節省東眼山國家森林遊樂區門票，在橫跨庫志山區2人、2狗不慎滑落山坡下方10公尺，其中，蕭姓女子頭部撕裂輕傷，經消防局第四大隊搜救人員救出，2人拒絕送醫自行離開，復興消防分隊今（8）日提醒，民眾登山健行不要隨意攀爬人跡罕見山路，備妥安全裝備降低危險。

復興消防分隊表示，消防局第四大隊6日下午獲報復興區東眼山森林遊樂區附近的庫志山區密林，傳出一對4、50歲的男女情侶受困密林山坡下，復興分隊搜救人員獲報前往救援，根據手機定位，當天晚間在庫志山區山老下方10公尺林間，發現2人及2隻狗，搜救人員確認後架設繩索、使用捲式擔架協助2人、2狗脫困，該情侶輕微失溫，男子無大礙、女子頭部撕裂輕傷，2狗沒事。

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情侶2人不願說明為何橫穿越庫志山區往東眼山森林遊樂區方向，也不願留下姓名、拒絕送醫，2人表示，因登山不熟悉山路、不慎滑落山坡下方，會自行就醫，並謝謝消防人員救援。

復興分隊分隊長陳遠鑫表示，民眾做好登山安全準備，若發生意外可遵循下列要點等待救援，包括利用手機向119或112求救；做好保暖不失溫；留下跡證、就地避難；於高處、空曠處容易被發現且容易收到手機訊號；善用頭燈、哨子等工具求救。

另外，若在山上發生迷路，可遵循S.T.O.P.原則：S（Stop停下來）不要慌；T（Think）: 回想「哪裡出錯了？」；O（0bserve）:觀察周邊資源找出利於求生條件；P（Plan／Practice）：自救與求救，擬定「緊急避難」計畫。最後，待救援333原則，3小時內需要保暖、3天內需要飲水、3週內需要飲食，先禦寒，再飲水，最後覓食。

男女情侶帶2愛犬不慎滑落東眼山區密林山坡下方10米，消防人員救出。（桃市消防局提供）

男女情侶帶2愛犬不慎滑落東眼山區密林山坡下方10米，消防人員救出。（桃市消防局提供）

男女情侶帶2愛犬不慎滑落東眼山區密林山坡下方10米，消防人員救出。（桃市消防局提供）

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