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    執行署「123拍賣」進帳1.9億 虹邦建設後代土地持分抵欠稅

    行政執行署台北分署昨舉行「123聯合拍賣會」。（行政執行署提供）

    行政執行署台北分署昨舉行「123聯合拍賣會」。（行政執行署提供）

    2025/01/08 10:59

    〔記者溫于德／台北報導〕行政執行署昨日舉辦「123聯合拍賣會」，拍定總金額達1億9343萬餘元。其中，台北知名建商虹邦建設已故負責人黃尚權的後代因積欠遺產稅2億元，被列爲「欠稅大戶」，故台北分署拍賣其位在北市大安森林公園旁「虹邦國際大廈」持分土地逾10坪，由台北國稅局以拍賣底價8370萬元承受，用來清償欠款。

    據悉，黃尚權的繼承人擁有台北市大安森林公園旁的「虹邦國際大廈」持分土地，約10.71坪，然因土地設定高額抵押權導致無法順利拍出，因此，經台北分署協調，由移送機關台北國稅局提起確認該抵押權所擔保的「債權不存在之訴」，並經獲得勝訴且塗銷抵押權設定後，進行拍買。

    然台北分署昨日進行第4拍仍流標。原因可能在於「虹邦國際大廈」屋齡超過43年，且土地坪數小，導致民眾沒有興趣買下這塊土地，幸最後由移送機關台北國稅局以拍賣底價8370萬元承受，用來清償欠款。

    行政執行署另指出，台中一位民眾欠繳綜合所得稅、使用牌照稅、勞健保費、汽車燃料使用費、國道通行費、數張交通罰單，故其位於台中市北屯區三段的4層樓建物及土地均遭查封，並經台中分署昨日進行第3度拍賣，順利以1752萬餘元拍定；台中分署另經台中地檢署囑託，以125萬餘元拍定虛擬貨幣泰達幣3萬餘顆。

    高雄分署則受高雄地檢署囑託，拍賣詐騙吸金集團「真善美互助聯誼會」被法院沒收的兩筆土地，土地均位於鳥松區林內段，拍定金額共1438萬多元，

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