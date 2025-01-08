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    基隆國高中生賺零用錢看這邊！少年隊推反毒漫畫比賽 第一名獎金6千

    基隆市警察局少年警察隊推出反毒漫畫比賽，呼籲國、高中（職）生踴躍參加。（基隆市警察局少年警察隊提供）

    基隆市警察局少年警察隊推出反毒漫畫比賽，呼籲國、高中（職）生踴躍參加。（基隆市警察局少年警察隊提供）

    2025/01/08 11:07

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市警察局少年警察隊近期舉辦「少年反毒意象漫畫比賽活動」，鼓勵市內的青少年朋友，用畫筆說故事，讓反毒理念透過優秀作品傳遞到每個角落，共同打造無毒家園。此次分為國中組及高中組，各組取前4名及佳作4名，第一名獎金6千元，且還有獎狀。呼籲國、高（職）中生踴躍參加，參加比賽還能賺零用錢。

    少年隊指出，本次參加對象為本市各國、高中（職）在學學生，有意參賽的學生可逕向就讀學校學務處索取報名表單，填妥後連同參賽作品送交該校學務處，即完成報名，活動收件日期自即日起至3月7日止。

    參賽作品經評審後，第一名為獎金6千元、第二名5千元、第三名4千元、第四名3千元、佳作1千元，以上得獎者皆可獲得獎金和獎座1座，並訂於4月份基隆市治安會報中接受市長頒獎表揚。

    少年隊長張豫立表示，毒品是隱藏在社會中的重大威脅，不僅侵蝕個人健康，更可能摧毀家庭幸福，尤其近期依托咪酯喪屍菸彈、彩虹菸等新興毒品出現，以亮麗且無害的包裝誘使少年落入吸毒陷阱，已成為新的挑戰。希望透過這次的「少年反毒意象漫畫比賽活動」，展現出反毒理念。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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