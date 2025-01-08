台中街頭凌晨「喪屍」擋路嚇壞駕駛 警方要開單告發了

台中一名劉姓男子，今天凌晨酒後如喪屍站在馬路中央擋路，嚇壞開車路過的民眾。（擷取自社會事新聞影音）

2025/01/08 10:48

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名劉姓男子（39歲），今天凌晨1點酒後泥醉，如喪屍般站在太平區大源18街的馬路中央，當時剛好有一名男駕駛開車經過，劉男看到還往前靠近車子，讓男駕駛和車上的女乘客嚇壞，趕緊倒車掉頭駛離，警方獲報趕來，發現劉男酒醉跌坐在欣豐橋上的人行道致臉部擦傷，因拒絕送醫，員警待其酒醒後自行返家，因擋道行為已違反「道路交通管理處罰條例」，警方將依法開單告發。

一名男駕駛今天凌晨1點左右，駕車行經太平區大源18街往欣豐橋方向，突然發現前方劉姓男子（39歲）站在路中央，男駕駛繼續往前開，不料劉男不但沒讓路，還像喪屍般步態不穩往前靠近，男駕駛和車上的女乘客嚇壞，擔心劉男接下來會有難以預料的舉動，嚇得趕緊倒車，並掉頭離開。

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太平分局坪林派出所今天凌晨1點多接獲民眾報案，表示「有男子疑似酒醉在道路上阻礙交通」，立刻派員警到場查看，員警抵達時劉男泥醉胡言亂語，還不小心跌坐一旁的欣豐橋人行道上，導致臉部擦傷，一度還躺在馬路上狂盧，員警通知消防人員到場後，劉男拒絕送醫，員警耐心待其酒醒後自行返家，結束這場鬧劇。

坪林派出所所長吳忠哲表示，劉男酒後擋路的行為已經違反「道路交通管理處罰條例」第78條第1項第4款，將依事證依法製單舉發。並呼籲，民眾喝酒應節制，避免類似脫序行為，讓自己或用路人陷於危險的處境，增加社會負擔及資源浪費。

台中一名劉姓男子，今天凌晨酒後如喪屍站在馬路中央擋路，嚇壞開車路過的民眾。（擷取自社會事新聞影音）

劉男酒後泥醉失態，躺臥在馬路上。（記者陳建志翻攝）

劉男酒後泥醉，跌坐在太平欣豐橋人行道上胡言亂語。（記者陳建志翻攝）

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