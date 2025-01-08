為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    母懷孕吸毒嬰兒出生有毒品戒斷症狀遭丟包 法院同意延長安置聲請

    母親懷孕中還在吸毒，嬰兒出生後就有毒品戒斷症狀，還被吸毒父母丟包醫院，縣府安置1年多，聯絡上父母，兩人都在坐牢，南投地院准予延長安置。（記者陳鳳麗攝）

    母親懷孕中還在吸毒，嬰兒出生後就有毒品戒斷症狀，還被吸毒父母丟包醫院，縣府安置1年多，聯絡上父母，兩人都在坐牢，南投地院准予延長安置。（記者陳鳳麗攝）

    2025/01/08 12:53

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣有對吸毒夫妻，生下男嬰出生後即有躁動、哭鬧等毒品戒斷症狀，生母坦承吸毒，後以「家裡忙辦喪事」丟包嬰兒在醫院，醫院通報南投縣府予以安置，最近安置期滿，社工聯絡這對夫妻，才發現雙雙入獄，可憐1歲多幼兒無其他家人可帶回照顧，南投地院同意縣府對該名可憐幼兒延長安置的聲請。

    這名出生即命運坎坷的幼兒，2023年3月出生後，即開始躁動、哭鬧不停，經醫護人員探詢還在住院的生母，嬰兒母親坦承懷孕時有吸食安非他命，該生母先出院，把嬰兒留在醫院，過了多日醫院請這對夫妻幫嬰兒辦出院，兩人以「家裡辦後事」為由不領回嬰兒，後來更失聯，醫院通報南投縣府，社工後來聯絡上嬰兒生母，她承認懷孕時吸安還吸海洛因，情緒起伏，而夫妻都沒有家人可協助照顧嬰兒，縣府只好安排安置剛出生不久的嬰兒。

    者迷嬰兒被安置照顧到1歲多，過程中其父母不常探望，也未能接受親職教育輔導，上月安置期滿，縣府聯絡不到幼兒的父母，後來才知兩人各在彰化、台中服刑，家中無人可照顧幼兒，縣府只好向南投地院聲請延長安置。

    南投地院法官審酌，如果不予延長安置，即無法保護這名幼兒，因此縣府聲請延長安置3個月，與法相符，予以准許。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播