母懷孕吸毒嬰兒出生有毒品戒斷症狀遭丟包 法院同意延長安置聲請

母親懷孕中還在吸毒，嬰兒出生後就有毒品戒斷症狀，還被吸毒父母丟包醫院，縣府安置1年多，聯絡上父母，兩人都在坐牢，南投地院准予延長安置。（記者陳鳳麗攝）

2025/01/08 12:53

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣有對吸毒夫妻，生下男嬰出生後即有躁動、哭鬧等毒品戒斷症狀，生母坦承吸毒，後以「家裡忙辦喪事」丟包嬰兒在醫院，醫院通報南投縣府予以安置，最近安置期滿，社工聯絡這對夫妻，才發現雙雙入獄，可憐1歲多幼兒無其他家人可帶回照顧，南投地院同意縣府對該名可憐幼兒延長安置的聲請。

這名出生即命運坎坷的幼兒，2023年3月出生後，即開始躁動、哭鬧不停，經醫護人員探詢還在住院的生母，嬰兒母親坦承懷孕時有吸食安非他命，該生母先出院，把嬰兒留在醫院，過了多日醫院請這對夫妻幫嬰兒辦出院，兩人以「家裡辦後事」為由不領回嬰兒，後來更失聯，醫院通報南投縣府，社工後來聯絡上嬰兒生母，她承認懷孕時吸安還吸海洛因，情緒起伏，而夫妻都沒有家人可協助照顧嬰兒，縣府只好安排安置剛出生不久的嬰兒。

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者迷嬰兒被安置照顧到1歲多，過程中其父母不常探望，也未能接受親職教育輔導，上月安置期滿，縣府聯絡不到幼兒的父母，後來才知兩人各在彰化、台中服刑，家中無人可照顧幼兒，縣府只好向南投地院聲請延長安置。

南投地院法官審酌，如果不予延長安置，即無法保護這名幼兒，因此縣府聲請延長安置3個月，與法相符，予以准許。

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