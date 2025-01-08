工程公司董座少12元手續費留下信用不良紀錄 打傷融資公司主管

李姓融資主管因客戶帳戶少12元手續費被打到頭破血流。示意圖（記者黃佳琳攝）

2025/01/08 12:41

〔記者黃佳琳／高雄報導〕經營工程公司的成姓董座缺錢周轉，他向某上市融資公司借款，每月需償還10萬元本金和利息，但某次扣款時，因帳戶內少了12元手續費，扣款失敗造成當月貸款欠繳，留下不良信用紀錄，成姓董座把氣出在融資公司李姓主管頭上，害月薪高達30萬元的李男受傷請假無法上班，法官判成男應賠24萬餘元。

判決指出，成姓董座因公司需求，向號稱「無年收入門檻，聯徵不佔信用額度，免出門跑銀行，手續簡單無需代辦」的上市融資公司借了一筆金錢來運作，每月償還10萬元本金和利息，某期扣款時，成男的扣款帳戶少了12元轉帳手續費，導致該月扣款失敗形成欠繳，害他留下不良信用紀錄，成男向融資公司李姓主管抗議不成，在心裡埋下恨意。

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2022年3月11日，李姓主管在舞廳幫客戶慶生時，得知成男要來酒店消費，於是趕緊帶著客戶跑到另家舞廳「躲風頭」，沒想到兩人才剛到新的舞廳，就被成男帶人堵上，李男被打到頭破血流送醫，警方獲報後也逮捕成男和2名同夥，3人被依傷害罪各判徒刑3月至6月，得易科罰金定讞。

李男認為自己年薪高達365萬元，每月薪資30萬元，受傷無法上班害自己損失很多薪水，是他向成男提告求償62萬餘元，但法官函詢總公司，發手男受傷時申請公傷假，而公司核准後沒有扣他薪水，因此李男並無薪資損失，僅根據醫藥費和精神損失部分，判成男應賠24萬餘元，可上訴。

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