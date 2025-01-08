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    首頁　>　社會

    桃園龜山街頭強擄女童猥褻 撤銷羈押但須入醫療機構安置半年

    桃園市林姓男子在龜山區街頭強擄女童並強制猥褻對方，桃園地方法院法官裁定他撤銷羈押，但須到司法精神醫院等適當處所暫時安置半年。（資料照，警方提供）

    桃園市林姓男子在龜山區街頭強擄女童並強制猥褻對方，桃園地方法院法官裁定他撤銷羈押，但須到司法精神醫院等適當處所暫時安置半年。（資料照，警方提供）

    2025/01/08 12:39

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市18歲身心障礙林姓男子去年10月27日上午在龜山區街頭強擄獨自在等同學的9歲女童，並強制猥褻，隔天他被收押、去年12月間被起訴後，移審桃園地方法院再接押，法官上週調查後，更新裁定林男7日起撤銷羈押，但須進入司法精神醫院等適當處所暫行安置半年。

    發生女童險被強擄事件後，影片在網路流傳，畫面中穿著白衣、藍短褲的林男，不斷拉著女童的手，女童嚇得驚叫「不要動我」，甚至嘶吼求助：「救我！」讓外界看了心痛震驚；女童的家人則痛斥，自己孩子身心有病，做家長的不顧，到底誰能管，仗著有身心疾病，就可以隨意侵犯嗎？

    林男去年10月28日被拘提到案，檢方聲押獲准、去年12月間因妨害性自主案件將林男起訴，移審桃院後，院方認為林男犯罪嫌疑重大，且有事實足認他會反覆實施同類行為的可能性，接押林男；後經合議庭認為林男有暫行安置必要，3日通知檢方、被告與辯護人、輔佐人到庭陳述意見，並裁定林男撤銷羈押，但須進入司法精神醫院、醫院、精神醫療機構或適當處所暫行安置半年。

    桃院說明，林男犯罪嫌疑重大，但檢視過往病歷資料，他患有自閉症、中度智能障礙，會有不定時情緒爆發與失控行為，須有人從旁看護協助，目前定期在桃園長庚紀念醫院接受精神治療，有事實足以認定刑法規定「行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者」、「行為時因前項之原因，致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，顯著減低者」的原因存在，考量他有危害公共安全之虞，裁定他須暫行安置。

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