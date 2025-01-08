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    台苯高雄廠安全閥跳脫 強烈爆炸聲嚇壞居民

    台苯高雄廠安全閥跳脫，強烈爆炸聲嚇壞社區居民。（讀者提供）

    台苯高雄廠安全閥跳脫，強烈爆炸聲嚇壞社區居民。（讀者提供）

    2025/01/08 13:00

    首次上稿12:46
    更新時間13:00（新增環保局開罰）

    〔記者洪定宏、陳文嬋／高雄報導〕今天上午約11點半，位於高雄市林園工業區的台苯高雄廠驚傳強烈爆炸聲，消防局到場查看，確認工廠安全閥跳脫、冒蒸氣，現場未起火燃燒，也無人員受傷，消防人員對員工進行防火宣導。

    不過，附近居民拍下濃重「煙霧」竄入天際的畫面，紛紛留言指「爆炸聲超大」、「剛剛窗戶跟鐵門好大一聲震波」、「又爆了啊」、「嚇死了」，也有網友開玩笑說：「阿共打過來了？」

    由於粒狀物散布空氣中，造成空氣污染，高市環保局將依違反空氣污染防制法規定，裁罰10萬至500萬罰鍰。

    環保局據報入廠稽查，查出台苯將汽電共生鍋爐降載進行儀電檢修，同時開啟燃氣鍋爐，升壓過程中安全閥跳脫，導致粒狀物散布於空氣中。

    環保局指出，台苯洩壓過程中傳出爆炸聲響，釋壓閥主要原理是在管路內保持穩定壓力，當壓力超出預設值時，膈膜會迅速打開，釋放多餘液壓壓力，以確保系統安全運行。

    台苯鍋爐檢修安全閥跳脫造成空氣污染，環保局將開罰10萬至500萬元。（市府提供）

    台苯鍋爐檢修安全閥跳脫造成空氣污染，環保局將開罰10萬至500萬元。（市府提供）

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