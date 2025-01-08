不滿鄰居監視器朝向自家陽台 火爆男罵髒話砸東西判3月

不滿鄰居監視器朝向自家陽台，怒罵髒話還砸東西，孔男挨告被判刑。示意照，非本案監視器。（資料照）

2025/01/08 09:42

〔記者李立法／屏東報導〕孔姓男子因不滿住家對面的陳姓及韋姓鄰居門口監視器拍攝角度朝向他家陽台，憤而朝2人家門口砸東西並怒罵髒話，陳男等人擔心家人受到傷害，報警處理，屏東地院審理後，認為孔男行徑足以令陳、韋等人感受生命安全將遭危害而致生畏懼，依恐嚇危害安全罪判處孔男3個月徒刑，可易科罰金及上訴。

孔男1年多前在潮州住處2樓朝對面鄰居家方向丟擲層架、水桶等硬物，並大聲辱罵髒話及宣稱陳、韋2人住家監視器拍攝他的陽台、侵犯他隱私；陳、韋2人擔心自身及家人安全受到傷害，隨即報警處理。

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孔男應訊時坦承從自家2樓丟東西，但他是往自家樓下丟擲，離對面的陳、韋2人家還有一段距離，他丟完後東西，家人也馬上收拾乾淨，他只是酒後摔東西發洩情緒。

屏東地院檢視相關監視器影像及雙方說詞後，認為孔男不思以理性方式與鄰居溝通解決糾紛，竟對陳、韋2人施以恐嚇危害安全犯行，且手段具相當危險性，若當時陳、韋2人家中有人出門查看，有可能遭硬物砸中而致生傷害或死亡結果，孔男犯後否認犯行，也未向陳、韋2人致歉，依恐嚇罪判刑3個月，得易科罰金。

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