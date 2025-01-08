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    酒駕車卡「楠梓百慕達」陸橋分隔島落跑 謊稱借人被警識破送辦

    李男酒駕行經「楠梓百慕達」楠陽高架橋，車卡分隔島落跑，到案被警識破依法送辦。（讀者提供）<h4>☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆</h4>

    李男酒駕行經「楠梓百慕達」楠陽高架橋，車卡分隔島落跑，到案被警識破依法送辦。（讀者提供）

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    2025/01/08 09:46

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市一名李姓男子今酒後駕車要回家，行經「楠梓百慕達」楠陽高架橋，疑一時恍神開上分隔島卡住後棄車逃逸，警方通知他到案說明，李男謊稱車借人被警方識破，酒測超標被依公共危險罪嫌送辦。

    警方調查，嫌疑人李姓男子（25歲）與友人飲酒作樂後，酒後駕車要回家，行經楠梓區朝新路，右轉開上楠陽高架橋，往加昌路方向行駛，突然開上分隔島卡住後，棄車徒步逃離現場。

    楠梓警方據報到場，未發現駕駛人，只有一輛轎車不明原因被棄置分隔島上，警方將轎車移置後，通知李姓車主到場，李男供稱車輛借給友人使用，不過警方發現李男皮夾還放置在車上，識破李男卸責伎倆。

    李男見事跡敗露，向警方坦承因畏懼酒駕刑責，謊稱車輛借給友人使用，自稱只喝了2至3杯酒，酒駕行經一時恍神，才會開上分隔島。

    警方對李男施以呼氣酒測，酒測值0.27毫克超標，警訊後將他依公共危險罪嫌移送法辦，所幸沒有人員受傷，也無交通阻塞情事。

    楠梓警分局呼籲民眾酒後駕車害人害己，除對自己及他人安全造成危害，更要面臨刑罰及最高12萬元罰鍰，並吊扣汽車牌照2年，切勿以身試法，以免得不償失。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    李男酒駕行經「楠梓百慕達」楠陽高架橋，車卡分隔島落跑，到案被警識破依法送辦。（讀者提供）<h4>☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆</h4>

    李男酒駕行經「楠梓百慕達」楠陽高架橋，車卡分隔島落跑，到案被警識破依法送辦。（讀者提供）

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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