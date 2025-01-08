高雄17歲少年染毒被逮 少輔會助步入正軌

17歲少年小牧因吸毒被逮，經輔導後，目前跟著爸爸學開大貨車、怪手以習得一技之常，生活也開始涉入正軌。（高市少輔會提供）

2025/01/08 09:41

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄17歲小牧（化名）因隔代教養問題缺乏父母關愛，受友人煽惑接觸3、4級毒品，經轉介到高雄市少年警察隊少年輔導委員會，在少輔員的協助下，小牧跟著爸爸學習開貨車和怪手，生活有了工作與學習重心，也重新找回父子之情。

小牧的父母很早離異，爸爸因為工作關係沒有和小牧同住，媽媽則是在外縣市，小牧跟姐姐從小就和祖母、伯伯一家一起生活，漸漸的和家人產生距離感，把生活重心放在與朋友的互動上，靠著偶爾打臨工的薪資和零用錢維生，並經常在深夜與朋友在外遊蕩。

請繼續往下閱讀...

一天深夜，小牧與友人被員警攔查，發現車上有3級毒品K他命，碰巧當天的小牧受朋友的煽惑施用了K他命香菸觸法，因少年事件處理法新制實施，轉介至少輔會進行關懷及輔導，小牧跟多數非自願受輔少年相同，一開始對少輔員有較大的防備心，對於交友狀況和實際施用毒品的程度隻字不談，但在慢慢感受到少輔員的關心下，開始有了突破和改善。

少輔員陪伴小牧慢慢釐清自己對未來的想法，同時在爸爸的協助下，讓小牧跟在爸爸身邊學習開大貨車、怪手，慢慢有了一技之長和生涯規劃，長時間一起工作讓親子關係有很大的突破，父子間的互動變得像朋友一樣親暱。

小牧慢慢的把生活重心從朋友轉移到工作和家庭，學習為自己的人生負責，穩定工作之後，小牧也交了女朋友，工作時間之外都在女友家餐飲店幫忙，感受到愛情與親情的溫暖，讓小牧從一個孤單的少年轉變為帶點傻氣的大男孩，生活也步入正軌。

高雄少輔會提醒，若是家長、網絡單位發現少年有曝險行為，可以積極求助、轉介少輔會，讓少輔員可以透過輔導協助少年遠離風險，找到新的生活重心。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法