一袋花生米離奇失竊 真相曝光失主也笑了

喵星人躡手躡腳進到騎樓，趁四下無人快速叼起整包花生米。 （警方提供）

2025/01/08 09:35

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化警分局今天（8日）宣布偵破一起離奇竊案！1名張姓男子在彰化市自家門口地上曬花生，不料隔天不翼而飛，張男以為遭竊向警方報案，員警調閱監視器反覆觀看，發現竟是1隻黑貓躡手躡腳進到騎樓，趁四下無人快速叼起整包花生米，躲到附近車輛底下大快朵頤，張男發現真相也不禁笑了出來，直呼「小偷不是人」自認倒楣。

彰化警分局八卦山派出所4日接獲張姓男子報案，指稱其曬於彰化市大智路自家門口地上的一包花生離奇失蹤。該包花生米原本是準備贈送朋友，卻莫名被偷，希望警方協助揪出竊賊。

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八卦山派出所員警獲報後立即展開調查，雖然案件看似「微小」，但員警不辭辛勞調閱案發地點周邊監視器畫面，仔細檢視每個可疑片段。由於案發時間未確定，須反覆快轉與倒退多段畫面進行分析。他們從住家門口周邊開始，擴大搜尋範圍，終於在一處監視器中捕捉到一個關鍵畫面，一隻黑白相間的貓咪疑似嗅到花生的香氣，悄然接近張男住家門口，迅速叼起花生米包裝後，一路拖行至旁邊車輛底下大快朵頤。

真相大白後，員警立即陪同張男前往現場搜尋，果然在車輛底下找到了花生米包裝。經比對確認，正是張男所遺失的物品，原來所謂的「竊案」竟是因花生米散發的香氣而讓貓咪「順手牽羊」。

張男笑稱原來竊賊竟是「喵星人」，頓時感到好氣又好笑，本以為可以從監視器讓警方揪出兇手，沒想到花生成了喵星人的大餐，自己也只能認賠。

喵星人躡將整包花生米一路咬著拖行，「行竊」過程全都錄。 （警方提供）

喵星人躡將整包花生米咬著，一路拖行到附近車輛底下大快朵頤。 （警方提供）

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