為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    超商店員涉創意私房案 判賠被害人共120萬元

    超商店員陳宗駿涉創意私房案，一審北院判他共應賠償120萬元給被害阿美，兩名男子應就其中60萬元負起連帶賠償責任。（情境照）

    超商店員陳宗駿涉創意私房案，一審北院判他共應賠償120萬元給被害阿美，兩名男子應就其中60萬元負起連帶賠償責任。（情境照）

    2025/01/08 09:20

    〔記者溫于德／台北報導〕超商店員陳宗駿上「創意私房論壇」販賣女子阿美的性交易影像，再與經營「觸感論壇」的兩名男子合謀對外販售性愛畫面；女子發現後決定提告求償。一審台北地院近期判陳男共應賠償120萬元給阿美，兩名男子應就其中60萬元負起連帶賠償責任；可上訴。

    刑事部分，一審北院對陳宗駿重判17年，二審高等法院對陳酌減改判為12年徒刑。

    陳宗駿因另一件性犯罪分別被判刑3年8月、4月，自認即將長期入獄服刑，打算短時間內獲取大量收入，決定透過召妓偷拍性交易影片，再將影片販售給綽號「老馬」經營的「創意私房論壇」。

    陳宗駿後來成功約出阿美性交易，答應給4萬元酬勞並要求拍下性愛過程，還保證影片僅供個人保存，卻將性愛畫面上傳至「創意私房論壇」，對外販售。

    陳宗駿另被發現與經營「觸感論壇」的兩名男子，合謀將這些性愛畫面放上「觸感論壇」販售，且性愛影像至今仍持續在網路上流傳。

    北院審結指，陳宗駿騙阿美性愛影像僅供個人保存，卻分別上「創意私房論壇」、「觸感論壇」進行販售，並從中獲利，嚴重導致阿美精神上的痛苦，決定判陳男共應賠償120萬元給阿美，兩名男子應就其中60萬元負起連帶賠償責任。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播