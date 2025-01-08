超商店員涉創意私房案 判賠被害人共120萬元

超商店員陳宗駿涉創意私房案，一審北院判他共應賠償120萬元給被害阿美，兩名男子應就其中60萬元負起連帶賠償責任。（情境照）

2025/01/08 09:20

〔記者溫于德／台北報導〕超商店員陳宗駿上「創意私房論壇」販賣女子阿美的性交易影像，再與經營「觸感論壇」的兩名男子合謀對外販售性愛畫面；女子發現後決定提告求償。一審台北地院近期判陳男共應賠償120萬元給阿美，兩名男子應就其中60萬元負起連帶賠償責任；可上訴。

刑事部分，一審北院對陳宗駿重判17年，二審高等法院對陳酌減改判為12年徒刑。

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陳宗駿因另一件性犯罪分別被判刑3年8月、4月，自認即將長期入獄服刑，打算短時間內獲取大量收入，決定透過召妓偷拍性交易影片，再將影片販售給綽號「老馬」經營的「創意私房論壇」。

陳宗駿後來成功約出阿美性交易，答應給4萬元酬勞並要求拍下性愛過程，還保證影片僅供個人保存，卻將性愛畫面上傳至「創意私房論壇」，對外販售。

陳宗駿另被發現與經營「觸感論壇」的兩名男子，合謀將這些性愛畫面放上「觸感論壇」販售，且性愛影像至今仍持續在網路上流傳。

北院審結指，陳宗駿騙阿美性愛影像僅供個人保存，卻分別上「創意私房論壇」、「觸感論壇」進行販售，並從中獲利，嚴重導致阿美精神上的痛苦，決定判陳男共應賠償120萬元給阿美，兩名男子應就其中60萬元負起連帶賠償責任。

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