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    婚外出遊「共喝1杯飲料」算出軌？ 法官給答案

    婚外男女「共飲1杯飲料」被控出軌侵害配偶權，法官則認定屬於一般異性好友之舉動。圖與本案無關。 （資料照）

    婚外男女「共飲1杯飲料」被控出軌侵害配偶權，法官則認定屬於一般異性好友之舉動。圖與本案無關。 （資料照）

    2025/01/08 07:29

    〔記者蔡清華／高雄報導〕結婚25年人妻跟拍錄下13段老公私會「小三」的影片，發現兩人曾親密「臨別飛吻」、依偎共看手機、還多次「共飲1杯飲料」，提告侵害配偶權求償50萬元，法官勘驗影片逐一認定「飛吻」、「依偎共看手機」是出軌，「共飲1杯飲」不算，判決被告連帶賠償15萬元。可上訴。

    判決指出，高雄市1名月入50萬元楊姓女主管，2021起發現朱姓老公經常週末假期不歸，細究之下發現老公經常私會張姓女子，為取得「偷情」證據，自2023年10月至11月間，跟蹤錄下13段老公私會張女的親密影片告上法院。

    影片內容包括外出約會、用餐、回被告家中過夜、到廟寺拜拜、遛狗、散步、逛賣場…等等。其中拍到被告兩人臨別時，互給對方一個「飛吻」，以及多次親密的依偎共看手機，兩人還似情侶一般共飲1杯飲料。

    被告辯稱，兩人只是一般朋友，張女因老花眼及近視，無法看清楚分享之手機畫面，才會貼近觀看，並非依偎在一起，所稱臨別飛吻，也僅因鼻子過敏，不自覺摸鼻子！而共飲1杯飲料，則因張女為原住民，其生長環境中，全部落族人共用1個杯子為常態，共飲1杯飲料不算親密，與一般情侶互相餵食情境不同。

    橋頭簡易庭法官逐一勘驗影片，分列出14項行為，其中有4項認定出軌侵害元配配偶權，包括「臨別飛吻」、親密的依偎共看手機、張女2度到朱男經營民宿的老家過夜等，判定被告連帶賠償15萬元為適。

    對於「共飲1杯飲料」法官認定屬於一般異性好友之舉動，未超越一般友誼之關係。

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