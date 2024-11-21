11/21 今彩539、威力彩頭獎雙雙摃龜

第113000094期威力彩頭獎摃龜；第113000280期今彩539頭獎也摃龜。（擷取自台灣彩券、資料照；本報合成）

2024/11/21 22:14

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（21日）開獎的第113000280期今彩539頭獎摃龜；第113000094期威力彩頭獎也摃龜。

第113000094期威力彩中獎號碼為「第一區：08、12、13、16、18、27。第二區：06」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共3注中獎，每注可得15萬元；肆獎共26注中獎，每注可得2萬元；伍獎共167注中獎，每注可得4000元；陸獎共1320注中獎，每注可得800元；柒獎共2405注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬2927注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬8003注中獎，每注可得100元；普獎共2萬8447注中獎，每注可得100元。

請繼續往下閱讀...

第113000280期今彩539中獎號碼為「04、12、13、23、25」，頭獎摃龜；貳獎共186注中獎，每注可得2萬元；參獎共6558注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬9921注中獎，每注可得50元。

第113000280期39樂合彩中獎號碼為「04、12、13、23、25」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共287注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬240注中獎，每注可得1125元。

第113000280期3星彩中獎號碼為「623」，壹獎共80注中獎，每注可得5000元。

第113000280期4星彩中獎號碼為「5347」，壹獎共10注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

3星彩、4星彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法