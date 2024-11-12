真的「鳥」車禍！台中街頭鴿子漫步 竟引發3機車連環撞

台中街頭鴿子優雅漫步，竟引發3機車連環車禍。（警方提供）

2024/11/12 12:16

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區近日發生一起因鳥類引發的交通事故，一名女騎士突見前方一隻鴿子漫步在道路上，她唯恐撞上緊急煞車，未料竟導致後方另兩輛機車反應不及撞上，警方表示，首次處理因鴿子引發的車禍事件，相當驚訝，提醒用路人保持安全行車距離防範。

台中市第五分局交通分隊前天接獲報案，北屯區松竹路二段發生連環車禍，警員姜孟緯趕往現場處理，41歲方姓機車女騎士表示，稍早騎車經過該處看到一隻鴿子悠然自得地走在道路上，因此緊急煞車，後方騎車的37歲李姓男子及27歲紀姓女子則說，前方明明沒有其他車輛，不知方女為何突然煞車，造成來不及煞車追撞。

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方女強調，那隻鴿子似乎完全不怕車輛，且在碰撞發生時，牠不僅沒有飛走，還慢慢走離現場，姜員隨後詢問3位當事人是否安裝行車紀錄器未果，出於懷疑調閱附近監視器，果然畫面清楚顯示事故過程，當時一隻鴿子悠閒地從內側車道緩步走向外側車道，毫不在意經過的汽車。

當事故發生後，這隻鴿子甚至還微微縮頭，接著便優雅地慢慢離開現場，仿佛一切都沒有發生過，警方對此提醒駕駛人，近來因未保持安全行車距離而導致的交通事故增加，行駛於道路上隨時可能會遇到突發狀況，建議駕駛人務必與其他車輛保持適當安全距離，才能在遇到突發情況時及時做出反應，避免追撞事故發生。

此外，若不幸發生車禍，當事人應儘量設置警示或指揮其他車輛，以免造成更大的交通危險，警方強調，若人身安全無虞，應盡快移至不妨礙交通流動的地方，防止二次事故發生，確保行車安全。

畫面中鴿子悠閒地從內側車道緩步走向外側車道。（警方提供）

畫面中鴿子悠閒地從內側車道緩步走向外側車道。（警方提供）

鴿子毫不在意經過的汽車。（警方提供）

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